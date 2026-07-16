15 Temmuz’un 10’uncu yılında Bayburt’ta şehitler dualarla anıldı

Haberin Devamı

Ama programı, atlı cirit kulübü atlılarının öncülüğünde Taş Köprü mevkiinde kortej yürüyüşüyle başladı. Ellerinde Türk bayrakları bulunan vatandaşlar, Cumhuriyet Caddesi üzerinden yürüyerek Saray Bahçesi’ne ulaştı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Kur’an-ı Kerim tilaveti yapıldı, tüm şehitler için dualar okundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Ankara Millet Bahçesi’nde düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programındaki konuşması da alanda kurulan ekrandan takip edildi.

İLGİLİ HABER Adapazarı'nda iki motosiklete çarpan sürücü ortalığı savaş alanına çevirdi

Sancak koşusunu tamamlayan sporcuların taşıdığı Türk bayrağı, Bayburt Valisi Mustafa Eldivan’a teslim edildi. Program, ilahi dinletisiyle devam etti.

Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Başkanı Gazi Selami Köksal, 15 Temmuz’da milletin hain darbe girişimine karşı gösterdiği destansı mücadelenin onurunu yaşadıklarını belirterek, "Bundan 10 yıl önce hain FETÖ darbesine karşı milletimizin göstermiş olduğu kahramanlık destanını kutlamanın onurunu yaşıyoruz. Darbe girişiminde şehit olan bütün şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize sağlık, sıhhat diliyorum" dedi.

İLGİLİ HABER Dünyanın en büyük Türk bayrağı Kayseri’de açıldı

15 Temmuz gecesi 3 yaşındaki çocuğunu da yanına alarak sokağa çıktığını anlatan Hülya Güneş ise, "10 yıl önce bu hain darbe girişimini gerçekleştirdiler. Ben de bir vatansever olarak 3 yaşındaki çocuğumu alıp sokağa çıkmıştım. Rabbim bir daha bu günleri yaşatmasın inşallah" diye konuştu.