Hierapolis ve Pamukkale, 15 Temmuz'un 10'uncu yılında kırmızı-beyaz renklerle aydınlatıldı

Haberin Devamı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında dünya mirası Pamukkale ile Hierapolis Antik Kenti'nin Türk bayrağının renkleri kırmızı ve beyazla aydınlatıldığını açıkladı.

İLGİLİ HABER Adapazarı'nda iki motosiklete çarpan sürücü ortalığı savaş alanına çevirdi

Bakan Ersoy sanal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “15 Temmuz; milletimizin iradesine, demokrasimize ve bağımsızlığımıza sahip çıktığı, tarihimize altın harflerle yazılan bir kahramanlık destanıdır. Bu şanlı mirası yaşatmak ve aziz şehitlerimizi rahmet, kahraman gazilerimizi minnetle anmak amacıyla; Dünya Mirası Pamukkale’yi ve Hierapolis Antik Kenti’ni ay yıldızlı bayrağımızın asil renkleri kırmızı ve beyazla aydınlattık. Bu toprakların hafızasında daima yaşayacak #15Temmuz'u unutmadık, unutturmayacağız” dedi.