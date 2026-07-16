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GündemHierapolis ve Pamukkale, 15 Temmuz'un 10'uncu yılında kırmızı-beyaz renklerle aydınlatıldı
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Hierapolis ve Pamukkale, 15 Temmuz'un 10'uncu yılında kırmızı-beyaz renklerle aydınlatıldı

16.07.2026 - 01:08Güncellenme Tarihi:

Kaynak: ANKARA, (DHA)

Hierapolis ve Pamukkale, 15 Temmuz'un 10'uncu yılında kırmızı-beyaz renklerle aydınlatıldı

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Pamukkale ile Hierapolis Antik Kenti, Türk bayrağının renkleri olan kırmızı-beyaz renkli ışıklarla aydınlatıldı.

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında dünya mirası Pamukkale ile Hierapolis Antik Kenti'nin Türk bayrağının renkleri kırmızı ve beyazla aydınlatıldığını açıkladı.

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Bakan Ersoy sanal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “15 Temmuz; milletimizin iradesine, demokrasimize ve bağımsızlığımıza sahip çıktığı, tarihimize altın harflerle yazılan bir kahramanlık destanıdır. Bu şanlı mirası yaşatmak ve aziz şehitlerimizi rahmet, kahraman gazilerimizi minnetle anmak amacıyla; Dünya Mirası Pamukkale’yi ve Hierapolis Antik Kenti’ni ay yıldızlı bayrağımızın asil renkleri kırmızı ve beyazla aydınlattık. Bu toprakların hafızasında daima yaşayacak #15Temmuz'u unutmadık, unutturmayacağız” dedi.

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