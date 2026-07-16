Dünyanın en büyük Türk bayrağı Kayseri’de açıldı

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Talas Belediye tarafından organize edilen programa, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, protokol üyeleri, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Erciyes Anadolu Holding tarafından yaptırılan 45 metre genişliğinde ve 67 buçuk metre uzunluğundaki 3 bin 38 metrekarelik dünyanın en büyük Türk bayrağı, protokol üyeleri, personel ve vatandaşlar tarafından açıldı. Açılan Türk bayrağı vatandaşlar tarafından marşlar eşliğinde dalgalandırıldı.

Vatandaşlar programda duygu dolu anlar yaşarken, dünyanın en büyük Türk bayrağı havadan görüntülendi.