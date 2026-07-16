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Dünyanın en büyük Türk bayrağı Kayseri’de açıldı

16.07.2026 - 00:57Güncellenme Tarihi:

Kaynak: KAYSERİ (İHA)

Dünyanın en büyük Türk bayrağı Kayseri’de açıldı

Kayseri’de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri çerçevesinde dünyanın en büyük Türk bayrağı protokol üyeleri ve vatandaşlar tarafından açıldı.

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Talas Belediye tarafından organize edilen programa, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, protokol üyeleri, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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Erciyes Anadolu Holding tarafından yaptırılan 45 metre genişliğinde ve 67 buçuk metre uzunluğundaki 3 bin 38 metrekarelik dünyanın en büyük Türk bayrağı, protokol üyeleri, personel ve vatandaşlar tarafından açıldı. Açılan Türk bayrağı vatandaşlar tarafından marşlar eşliğinde dalgalandırıldı.

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Vatandaşlar programda duygu dolu anlar yaşarken, dünyanın en büyük Türk bayrağı havadan görüntülendi.

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