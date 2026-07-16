Didim, Kuşadası ve Bozdoğan'da 15 Temmuz unutulmadı

Haberin Devamı

Kuşadası’nda 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında düzenlenen anma programı, sabah saatlerinde Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirildi.Atatürk Anıtı’ndaki programın ardından protokol üyeleri Kuşadası Şehitliği’ni ziyaret etti. Şehit kabirlerine karanfiller bırakılırken, şehitler için dualar okunarak rahmet ve minnetle anıldı.Şehitlik ziyaretinin ardından Kızılay Kuşadası Şubesi tarafından vatandaşlara dondurma ve helva ikramında bulunuldu.

Bozdoğan’da 15 Temmuz programı düzenlendi

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Bozdoğan’da düzenlenen anma programına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Bozdoğan’da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma programı gün boyu süren etkinliklerin ardından akşam saatlerinde mehteran takımı eşliğinde gerçekleştirilen yürüyüşle devam etti.

İLGİLİ HABER 107 metrelik Türk bayrağıyla Şırnak’ta 15 Temmuz yürüyüşü

Didim, 15 Temmuz’un 10. yıl dönümünde tek yürek oldu

Didim Kaymakamlığı tarafından düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü anma programı, Didim Kent Meydanı’nda yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda, millî birlik ve beraberlik vurgusu ön plana çıktı. İlçe Müftülüğü personeli tarafından şehitlerin ruhu için Kur'an-ı Kerim okundu.

İLGİLİ HABER Doğa yürüyüşünde kaybolan 3 Rus turist kurtarıldı

Okunan tilavetin ardından İlçe Müftüsü Ali Refik Demirel eşliğinde tüm meydan ellerini semaya açarak şehitler ve vatanın birliği için dualar etti. Protokol konuşmasının ardından, 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı koyulan kahramanca direnişi anlatan özel video gösterimi sunuldu. Ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü’ne özel olarak hazırlanan hitabı meydandaki dev ekrandan vatandaşlara izletildi. Duygu dolu anların yaşandığı programda, Didim Belediyesi ve Kaymakamlık koordinesinde vatandaşlara gece boyunca çay, çorba ve lokma ikramında bulunuldu.