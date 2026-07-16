15 Temmuz Datça, Yatağan ve Milas'ta unutulmadı

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Ülke genelinde olduğu gibi Muğla'da da 15 Temmuz hain darbe girişiminin engellenmesinin 10’uncu yılında şehitleri anma programı gerçekleştirildi. Sabah erken saatlerde başlayan program akşam saatlerinde de meydanlarda devam etti. Bu kapsamda Datça, Yatağan ve Milas ilçelerinde anma programı gerçekleştirildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programa vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi.

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Akşam saatlerinde Datça Cumhuriyet Meydanı’nı dolduran vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla meydanı doldururken, her yerin adeta kırmızı-beyaza boyandığı Yatağan'da da vatandaşlar, ellerindeki bayraklarla kortej yürüyüşü gerçekleştirdi. Vatan savunmasında canlarını feda eden tüm şehitler için Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirilip, dualar edildi. Günün anlam ve önemine dair yapılan konuşmalarda da milli birlik, beraberlik ve demokrasi vurgusu yapıldı.

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Tören alanlarına kurulan dev ekranlarda, 15 Temmuz gecesi yaşanan tarihi anları ve milletin gösterdiği kahramanlık destanını anlatan belgesel gösterimleri sunuldu. Gösterim sırasında meydandaki vatandaşlar duygu dolu anlar yaşadı. Gece yarısı tüm camilerden aynı anda yükselen sela seslerinin ardından meydandaki vatandaşlar da sembolik olarak demokrasi nöbeti tuttu.