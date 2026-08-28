Kontrolden çıkan otomobil önündeki tıra ve bariyerlere çarptı

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Kaza, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu Nurdağı kesiminde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, önünde seyir halinde olan tıra çarptıktan sonra savruldu.

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Savrulan otomobil yol kenarındaki bariyerlere çarparak durabildi. Kaza sonrası otomobildeki 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrası hastaneye kaldırıldı.

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Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.