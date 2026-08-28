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Adliye önündeki tekmeli yumruklu kavga kameraya yansıdı

28.08.2026 - 23:01Güncellenme Tarihi:

Kaynak: ELAZIĞ (İHA)

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Elazığ Adliyesi önünde iki grup arasında çıkan tekmeli yumruklu kavga anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Edinilen bilgiye göre, adliye önünde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle olay tekmeli yumruklu kavgaya dönüştü. Tarafların yakınlarının da gelmesiyle birlikte kavga büyürken, olaya adliyede bulunan polis ekipleri müdahale etti. Kavga anı vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

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