GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemSağanak ve dolu şehirde etkili oldu cadde ve sokaklar göle döndü
HaberlerGündem Haberleri Sağanak ve dolu şehirde etkili oldu cadde ve sokaklar göle döndü

Sağanak ve dolu şehirde etkili oldu cadde ve sokaklar göle döndü

28.08.2026 - 22:37Güncellenme Tarihi:

Kaynak: KARS (İHA)

ABONE OL

Kars ve Akyaka ilçesinde etkili olan sağanak ve dolu, yaşamı olumsuz etkiledi. Kısa sürede etkisini artıran yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, bazı bölgelerde kanallar taştı.

Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyinGoogle'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Kars ve Akyaka ilçesinde akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış, kısa sürede cadde ve sokakları göle çevirdi. Şiddetli yağmurun yanı sıra yer yer etkili olan dolu yağışı da vatandaşlara zor anlar yaşattı. Akyaka ilçesinde etkili olan sağanak yağmur ve dolu vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

İLGİLİ HABER

Kontrolden çıkan otomobil önündeki tıra ve bariyerlere çarptı
Kontrolden çıkan otomobil önündeki tıra ve bariyerlere çarptı

Öte yandan meteoroloji tarafından yapılan bilgilendirmede, bölgede yağışların aralıklarla devam edeceği ve vatandaşların ani su baskınları ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları istendi.

İLGİLİ HABER

İki tramvayın kafa kafaya çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı
İki tramvayın kafa kafaya çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı

Güncel Haberler

Ceviz büyüklüğündeki dolu yağışı vatandaşlara zor anlar yaşattı
#Gündem

Ceviz büyüklüğündeki dolu yağışı vatandaşlara zor anlar yaşattı

Adliye önündeki tekmeli yumruklu kavga kameraya yansıdı
#Gündem

Adliye önündeki tekmeli yumruklu kavga kameraya yansıdı

Sağanak ve dolu şehirde etkili oldu cadde ve sokaklar göle döndü
#Gündem

Sağanak ve dolu şehirde etkili oldu cadde ve sokaklar göle döndü