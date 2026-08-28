Sağanak ve dolu şehirde etkili oldu cadde ve sokaklar göle döndü

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Kars ve Akyaka ilçesinde akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış, kısa sürede cadde ve sokakları göle çevirdi. Şiddetli yağmurun yanı sıra yer yer etkili olan dolu yağışı da vatandaşlara zor anlar yaşattı. Akyaka ilçesinde etkili olan sağanak yağmur ve dolu vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

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Öte yandan meteoroloji tarafından yapılan bilgilendirmede, bölgede yağışların aralıklarla devam edeceği ve vatandaşların ani su baskınları ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları istendi.