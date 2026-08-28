Ceviz büyüklüğündeki dolu yağışı vatandaşlara zor anlar yaşattı
28.08.2026 - 23:26Güncellenme Tarihi:
Osmaniye'nin Kadirli ilçesine bağlı Kerimli köyünde ceviz büyüklüğünde dolu yağdı.
Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
kaynak olarak ekleyin
Meteoroloji tarafından şiddetli yağış uyarısında bulunulan Osmaniye'de, akşam saatlerinde yağış etkili oldu. Kadirli ilçesine bağlı Kerimli köyünde sağanak, kısa sürede yerini doluya bıraktı. Ceviz büyüklüğünde yağan dolu taneleri dikkat çekerken, vatandaşlar o anları cep telefonu kameralarıyla görüntüledi.