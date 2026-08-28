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'Üşüdüklerini' öne süren çocuklar kaydırağı ateşe verdi

28.08.2026 - 22:19Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak),(DHA)

'Üşüdüklerini' öne süren çocuklar kaydırağı ateşe verdi

Zonguldak'ta üşüdüklerini öne süren 10-12 yaşlarındaki 3 çocuk, parktaki kaydırağı ateşe verdi. O anlar, cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

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Olay, saat 18.30 sıralarında Bağlık Mahallesi Sakindere Sokak'ta meydana geldi. Çocuk parkında çıkan yangını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sevk edilen itfaiye ekibi, tazyikli suyla müdahale ettiği alevleri söndürdü.

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YANGINI ÇIKARAN ÇOCUKLAR KAMERAYA YAKALANDI

Alevlerin büyüdüğü anlar, yakındaki bir apartmanda oturan kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Kamera kaydında çocukların, kaydırağı ateşe verdikleri, alevler büyüyünce da kaçtığı anlar yer aldı. Polis ekiplerinin yaptığı incelemede, 10-12 yaşlarında 3 çocuğun ‘üşüdüklerini' öne sürüp, kaydırağı yaktıkları tespit edildi.

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Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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