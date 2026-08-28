'Üşüdüklerini' öne süren çocuklar kaydırağı ateşe verdi

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Olay, saat 18.30 sıralarında Bağlık Mahallesi Sakindere Sokak'ta meydana geldi. Çocuk parkında çıkan yangını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sevk edilen itfaiye ekibi, tazyikli suyla müdahale ettiği alevleri söndürdü.

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YANGINI ÇIKARAN ÇOCUKLAR KAMERAYA YAKALANDI

Alevlerin büyüdüğü anlar, yakındaki bir apartmanda oturan kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Kamera kaydında çocukların, kaydırağı ateşe verdikleri, alevler büyüyünce da kaçtığı anlar yer aldı. Polis ekiplerinin yaptığı incelemede, 10-12 yaşlarında 3 çocuğun ‘üşüdüklerini' öne sürüp, kaydırağı yaktıkları tespit edildi.

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Olayla ilgili soruşturma sürüyor.