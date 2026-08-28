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Fethiye alev alev! Orman yangını evleri tehdit ediyor

28.08.2026 - 20:33Güncellenme Tarihi:

Kaynak: MUĞLA (İHA)

Muğla'nın Fethiye ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Şehir merkezine yakın bir noktada çıkan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Ormanlık alanda çıkan ve rüzgarın şiddetiyle büyüyen yangında alevler evlere yaklaşırken, Fethiye Huzurevi ve çevresindeki birçok ev tedbir amacıyla boşaltıldı.

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Karagedik Mahallesi yakınlarında saat 19.30 sıralarında ormanlık alanda yangın çıktı.

2Fethiye alev alev! Orman yangını evleri tehdit ediyor

Şehir merkezine yakın bölgede dumanları gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

3Fethiye alev alev! Orman yangını evleri tehdit ediyor

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi.

4Fethiye alev alev! Orman yangını evleri tehdit ediyor

Bölgede şiddetli olan rüzgar sebebiyle alevler geniş alana yayılırken, yangının kontrol altına alınması için havadan ve karadan müdahele sürüyor.

5Fethiye alev alev! Orman yangını evleri tehdit ediyor

Karagedik Mahallesi yakınlarında saat 19.30 sıralarında çıkan orman yangının kontrol altına alınması için bölgede çalışmalar aralıksız devam ediyor.

6Fethiye alev alev! Orman yangını evleri tehdit ediyor

Çok sayıda itfaiye ve orman ekiplerinin sevk edildiği yangın, bölgede etkili olan rüzgar sebebiyle geniş alana yayılırken, yerleşim yerlerine yakın bir noktada çıkan yangın sebebiyle birçok evin de tahliye çalışmaları gerçekleştirildi.

7Fethiye alev alev! Orman yangını evleri tehdit ediyor

HUZUREVİ BOŞALTILIYOR

Sık sık yön değiştiren alevler bazı evleri etkilerken, Fethiye Huzurevi de tahliye edildi.

8Fethiye alev alev! Orman yangını evleri tehdit ediyor

Boşaltılan binadan bulunan yaşlıların Fethiye Devlet Hastanesi'ne sevk edildiği öğrenildi.

9Fethiye alev alev! Orman yangını evleri tehdit ediyor

Bölgede yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.