Fethiye alev alev! Orman yangını evleri tehdit ediyor
Muğla'nın Fethiye ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Şehir merkezine yakın bir noktada çıkan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Ormanlık alanda çıkan ve rüzgarın şiddetiyle büyüyen yangında alevler evlere yaklaşırken, Fethiye Huzurevi ve çevresindeki birçok ev tedbir amacıyla boşaltıldı.
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Karagedik Mahallesi yakınlarında saat 19.30 sıralarında ormanlık alanda yangın çıktı.
Şehir merkezine yakın bölgede dumanları gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi.
Bölgede şiddetli olan rüzgar sebebiyle alevler geniş alana yayılırken, yangının kontrol altına alınması için havadan ve karadan müdahele sürüyor.
Karagedik Mahallesi yakınlarında saat 19.30 sıralarında çıkan orman yangının kontrol altına alınması için bölgede çalışmalar aralıksız devam ediyor.
Çok sayıda itfaiye ve orman ekiplerinin sevk edildiği yangın, bölgede etkili olan rüzgar sebebiyle geniş alana yayılırken, yerleşim yerlerine yakın bir noktada çıkan yangın sebebiyle birçok evin de tahliye çalışmaları gerçekleştirildi.
HUZUREVİ BOŞALTILIYOR
Sık sık yön değiştiren alevler bazı evleri etkilerken, Fethiye Huzurevi de tahliye edildi.
Boşaltılan binadan bulunan yaşlıların Fethiye Devlet Hastanesi'ne sevk edildiği öğrenildi.
Bölgede yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.