Sarayköy’de ovalık alanda yangın paniği

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Yangın, Sarayköy ilçesine bağlı Beylerbeyi Mahallesi’nde ana asfalt yolun alt tarafında bulunan ovalık alanda akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı.

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İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve ilgili ekipler sevk edildi. Ekiplerin alevleri kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.