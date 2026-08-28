GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemSarayköy’de ovalık alanda yangın paniği
HaberlerGündem Haberleri Sarayköy’de ovalık alanda yangın paniği

Sarayköy’de ovalık alanda yangın paniği

28.08.2026 - 22:02Güncellenme Tarihi:

Kaynak: DENİZLİ (İHA)

Sarayköy’de ovalık alanda yangın paniği

Denizli’nin Sarayköy ilçesinde ovalık alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Alevlere ekiplerin müdahalesi devam ediyor.

Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyinGoogle'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Yangın, Sarayköy ilçesine bağlı Beylerbeyi Mahallesi’nde ana asfalt yolun alt tarafında bulunan ovalık alanda akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı.

İLGİLİ HABER

Fethiye alev alev! Orman yangını evleri tehdit ediyor
Fethiye alev alev! Orman yangını evleri tehdit ediyor

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve ilgili ekipler sevk edildi. Ekiplerin alevleri kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

İLGİLİ HABER

Düğünde davetliler arasında çıkan kavgada 6 kişi yaralandı
Düğünde davetliler arasında çıkan kavgada 6 kişi yaralandı

Güncel Haberler

Adliye önündeki tekmeli yumruklu kavga kameraya yansıdı
#Gündem

Adliye önündeki tekmeli yumruklu kavga kameraya yansıdı

Sağanak ve dolu şehirde etkili oldu cadde ve sokaklar göle döndü
#Gündem

Sağanak ve dolu şehirde etkili oldu cadde ve sokaklar göle döndü

Kontrolden çıkan otomobil önündeki tıra ve bariyerlere çarptı
#Gündem

Kontrolden çıkan otomobil önündeki tıra ve bariyerlere çarptı