Düğünde davetliler arasında çıkan kavgada 6 kişi yaralandı

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Olay, dün akşam saatlerinde Orduzu Mahallesi'nde bir düğün salonunda meydana geldi. Düğün sırasında halayda eğlenen gelin ve damat yakınları arasında tartışma çıktı.

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Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Tarafların birbirlerine sandalyeler ile vurduğu kavgada 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine düğün salonuna çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekiplerinin güçlükle ayırdığı kavganın ardından yaralılar, hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

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Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)