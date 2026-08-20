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Kontrolden çıkan otomobil, 50 metre yükseklikten dere yatağına düştü

20.08.2026 - 21:54Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İbrahim EMÜL/ OSMANİYE, (DHA)

Kontrolden çıkan otomobil, 50 metre yükseklikten dere yatağına düştü

Osmaniye’de sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, yaklaşık 50 metre yükseklikten dereye yatağına yuvarlandı. Kazada, otomobildeki Halil İbrahim Deprem hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

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Kaza, saat 19.00 sıralarında Amanos Dağları eteklerindeki Ürün Yaylası yakınında meydana geldi. Kimliği henüz tespit edilemeyen sürücünün kontrolünü kaybettiği 80 FU 099 plakalı otomobil, yaklaşık 50 metre yükseklikten dereye yatağına yuvarlandı.

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Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobildeki 2 kişiden Halil İbrahim Deprem'in hayatını kaybettiğini belirlenirken, yaralanan Serkan İhsan V. ise ambulansla hastaneye kaldırdı.

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Tedaviye alınan Serkan İhsan V.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Deprem'in cansız bedeni, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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