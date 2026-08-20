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Hatay’ın 5 lezzeti daha coğrafi işaretle tescillendi sayı 75’e çıktı

20.08.2026 - 21:27Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Alican GÜMÜŞ/ HATAY, (DHA)

Hatay’ın yöresel lezzetlerinden mercimekli aşı, Şam tatlısı, sasiço, helva hattuş ve mortadella yemeği, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaretle tescillendi. Yeni tescillerle Hatay’ın coğrafi işaretli ürün sayısı 75’e yükseldi.

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UNESCO’nun gastronomi alanındaki 'Yaratıcı Şehirler Ağı'nda yer alan Hatay’ın yöresel lezzetlerinden 5’i daha coğrafi işaret aldı.

2Hatay’ın 5 lezzeti daha coğrafi işaretle tescillendi sayı 75’e çıktı

Hatay Valiliği’nin girişimiyle Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillenen mercimekli aşı, Şam tatlısı, sasiço, helva hattuş ve mortadella yemeği, Antakya Gastronomi Çarşısı’nda düzenlenen programla tanıtıldı.

3Hatay’ın 5 lezzeti daha coğrafi işaretle tescillendi sayı 75’e çıktı

Yeni tescillerle birlikte kentte coğrafi işaretli ürün sayısı 75’e ulaştı. Hatay, coğrafi işaretli ürün sayısında Türkiye genelinde üçüncü sıradaki yerini korudu.

4Hatay’ın 5 lezzeti daha coğrafi işaretle tescillendi sayı 75’e çıktı

'TESCİL BEKLEYEN ÜRÜNLERİMİZ VAR'

Programda konuşan Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Hatay'ın binlerce yıllık medeniyetini mutfak kültürüyle yaşatan, toprağının bereketini insanların maharetiyle buluşturan; farklı kültürlerin, farklı inançların ve farklı yaşamların bir arada olduğu kadim bir şehir olduğunu söyledi.

5Hatay’ın 5 lezzeti daha coğrafi işaretle tescillendi sayı 75’e çıktı

6 Şubat depremleriyle şehrin derin yaralar aldığını aktaran Vali Masatlı, "O günden itibaren Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında, dünyanın hiç şahit olmadığı bir ihya, inşa ve imar çalışması, seferberlik anlayışıyla yürütüldü.

6Hatay’ın 5 lezzeti daha coğrafi işaretle tescillendi sayı 75’e çıktı

Bizler bir anka kuşu misali küllerimizden yeniden doğduk. Şehrimizi konutlarıyla, iş yerleriyle, sağlık kurumlarıyla, eğitim kurumlarıyla ve altyapısıyla bir sonraki yüzyıla, bir sonraki kuşağa hazırlarken, diğer taraftan da kültürel değerlerimizi bir bir tescil etmeye başladık.

7Hatay’ın 5 lezzeti daha coğrafi işaretle tescillendi sayı 75’e çıktı

Coğrafi işaretleri biz bir milli mesele olarak görüyoruz. 5 Şubat 2023'te 25 coğrafi işarete sahip bir il iken, bugün itibarıyla 50 coğrafi işareti daha tescil ettirerek 75 coğrafi işarete ulaşmış olduk.

8Hatay’ın 5 lezzeti daha coğrafi işaretle tescillendi sayı 75’e çıktı

5 Şubat'ta Türkiye'de 25'inci sıradaydık, bugün ise Türkiye üçüncüsüyüz. Devam eden müracaatlarımız ve tescil bekleyen ürünlerimiz var.

9Hatay’ın 5 lezzeti daha coğrafi işaretle tescillendi sayı 75’e çıktı

İnşallah onları da takip edip hedefimiz Türkiye birinciliği. Bu kadim şehri Türkiye birincisi haline getirmektir" dedi. (DHA)