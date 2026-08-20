Hatay’ın 5 lezzeti daha coğrafi işaretle tescillendi sayı 75’e çıktı

6

Bizler bir anka kuşu misali küllerimizden yeniden doğduk. Şehrimizi konutlarıyla, iş yerleriyle, sağlık kurumlarıyla, eğitim kurumlarıyla ve altyapısıyla bir sonraki yüzyıla, bir sonraki kuşağa hazırlarken, diğer taraftan da kültürel değerlerimizi bir bir tescil etmeye başladık.