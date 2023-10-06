Kombisini açmayan komşuya kötü haber! Suç işliyor

ALİCAN YILDIRIM/alican.yildirim@gazetevatan.com

Havaların soğumasıyla birlikte kombiler açılmaya başladı. Apartmanda ara katlarda oturan vatandaşların ise kombilerini açmaması problem olarak görülüyor. Avukat Cansen Erdoğan, kombilerini hiç çalıştırmayan vatandaşların 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanununa göre aykırı davrandığını söyleyerek, "Yani benim kombim ister yakarım ister yakmam kimse karışamaz diye bir şey yok. Evet kombilerin hangi seviyede yakılacağına kimse karışamaz ama kombinin hiç açılmaması kanuna ters düşüyor." şeklinde konuştu.

"ÇOK SIK RASTLANAN BİR SORUNDU"

Pandemi döneminde beri kombi yakmayan komşu sorunun devam ettiğini söyleyen Avukat Cansen Erdoğan, "Özellikle havalar soğumaya başladığı için herkes faturaları düşürme derdine düştü haliyle. 'Bu faturalar daha nasıl düşürülebilir' diye düşünüldüğünde ise genelde özellikle kombi kullanılan evlerde faturaları düşürmek adına kombilerin yakılmaması yoluna gidiliyor. Bu pandemi döneminde çok sık rastlanan bir sorundu. Pandemi döneminde büyük sıkıntılara sebebiyet verdi. Bu fahiş doğal gaz zamları sebebiyle de bu sıkıntı devam ediyor." şeklinde konuştu.

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"KANUN MADDESİ GEREĞİ YAKMAK ZORUNDA"

Kombisini yakmayan komşular hakkında neler yapılabileceği hakkında da konuşan Erdoğan, "Bu sorunla ilgili yapılabilecekleri şu şekilde sıralayabiliriz. 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu'nda özellikle komşuluk ilişkileri belirgin anlamda ele alınmış durumda. Bu kanunun 18. maddesinde diyor ki; taraflar binada otururken kendilerine ait bağımsız bölümleri ve ortak alanları kullanma sırasında birbirlerinin haklarını koruyucu ve haklarına zarar vermeyeceği şekilde kaidelere uymak zorundalar. Aslında bu kanunda binevi komşuluk hukukunun çerçevesi çiziliyor. Dolayısıyla taraflardan bir çoğu kombisini yakarken, yakılmayan dairedeki ev ciddi şekilde soğuk olacağı için, diğer taraf ne kadar yakarsa yaksın evinin ısınmasına mani oluyor. Bu da büyük sıkıntılara sebebiyet veriyor. Hem boşuna fatura ödüyorsunuz hem de ısınamamış oluyorsunuz. Dolayısıyla kombi bireysel ısınma sağlayan bir sistem olsa da komşuluk ilişkileri gereği ve kanun maddesi gerekli birbirlerinin haklarına da saygı duyulması gerektiğinden kombinin yakılması zorunda." şeklinde konuştu.

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"İSTER YAKARIM İSTER YAKMAM' DİYE BİR ŞEY YOK"

Kombisini açmayı reddeden komşu ile ilgili neler yapılması gerektiği ile ilgili bilgi veren Erdoğan, " Bu konuyla ilgili olarak zaten hukuki düzenlemeler mevcut. İlk başta komşuluk ilişkileri gereği komşudan bu mağduriyetin giderilmesi amacıyla en azından belirli bir derecede kombisinin yakması istenebilir. Eğer uymuyorsa site yönetim kararı alınarak ısıtmanın belirli bir derecede olması konusunda bir karar alınabilir. Bu da olmuyorsa mahallinin bulunduğu ilçe belediyesine giderek şikayette bulunulabilir. Aynı zamanda da bulunulan yerdeki sulh hukuk mahkemesine gidilerek bu konudaki mağduriyet giderilebilir. Yani 'benim kombim ister yakarım ister yakmam' diye bir şey yok. Mahkeme yoluna gidilirse kombiyi yakmayan komşu tazminata mahkum edilebilir. Evet komşunun kombisini ne kadar yakacağına kimse karışamaz ama komşu başka kişilerin haklarını zarara uğratıyorsa o zaman yakma zorunluluğu var." şeklinde konuştu.

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