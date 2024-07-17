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CHP, Tanju Özcan'ı disipline sevk etti

CHP, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ı, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik sarf ettiği sözler nedeniyle disipline sevk etti.

17.07.2024 - 19:46 |
CHP, Tanju Özcan'ı disipline sevk etti

CHP, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ı, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik sarf ettiği sözler nedeniyle disipline sevk etti.

NE OLMUŞTU?
Yaptığı açıklamalar ve aldığı kararlar ile sık sık gündem olan Özcan, CHP tüzüğüne aykırı tutum-davranışları gerekçesiyle CHP’den ihraç edilmiş ancak daha sonra Parti Meclisi’nin kararı ile affedilerek partisine geri dönebilmişti. Özcan son olarak, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla Kılıçdaroğlu’nu hedef alıp, eleştirmesi üzerine ikili arasında yaşanan polemikle gündeme gelmişti.

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