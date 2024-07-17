Sokak hayvanları teklifi komisyonda hararetli başladı! Böyle tepki gösterdi

AK Parti tarafından hazırlanıp, TBMM Başkanlığı'na sunulan sahipsiz hayvanlara yönelik 'Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi', kamuoyunda tartışmalara yol açtı. Hayvan hakları savunucuları, özellikle hasta hayvanların yanında sayıları kamu güvenliği açısından tehlike oluşturan sahipsiz hayvanlara ötanazi yapılmasını öngören teklife tepki gösterdi. Kamuoyunda tartışmalara yol açan yasa teklifinin görüşmelerine TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu'nda başlandı. AK Parti milletvekilleri toplantıya, sokak köpeklerinin saldırısı sonucu yaralananların fotoğrafları ile katıldı. AK Parti'liler, yasa teklifine yönelik itirazlarını dile getiren vekillere bu fotoğrafları gösterdi. AK Parti ile DEM Parti milletvekilleri arasında tartışma yaşandı.

Öte yandan muhalefet partilerin milletvekilleri, bazı hayvan hakları derneklerinin temsilcilerinin de katıldığı toplantıda salonun yetersiz olduğunu söyleyerek, değişiklik talep etti. Komisyon Başkanı AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Vahit Kirişci, talebe olumsuz yanıt verince milletvekillerinin tepkisi arttı. Bunun üzerine Kirişci, toplantıya yarım saat ara verdi. Kirişci, aranın ardından komisyon toplantısının daha büyük olan Plan ve Bütçe Komisyonu salonuna alındığını duyurdu.

Haberin Devamı

Ardından komisyon üyeleri Plan ve Bütçe Komisyonu salonuna geçti. Teklife itiraz eden hayvan hakları savunucusu derneklerin temsilcileri bu kez salona alınmadı. Bunun üzerine de tartışma ve gerginlik yaşandı. Görüşmeler komisyonda devam ediyor.

'KÖPEKLERDEN KAÇARKEN ÖLEN MAHRA'NIN ANNESİ ÇOCUĞUNUN AYAKKABISINI MUHALEFETE FIRLATTI'

Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu verilen aranın ardından Plan ve Bütçe Komisyonu salonunda görüşmelerine yeniden başladı. Muhalefet milletvekilleri, sokak hayvanlarına ilişkin düzenlemenin karşısında olan bazı Sivil Toplum Kuruluşları (STK) temsilcilerinin salonun dışında bırakılmasına tepki gösterdi. Tepkiler devam ederken, Antalya'da sahipsiz köpeklerden kaçarken kamyonun altında kalarak hayatını kaybeden 10 yaşındaki Mahra Melin Pınar'ın annesi Derya Pınar, muhalefet sıralarına çocuğunun ayakkabısını fırlattı. Pınar, 'Benim çocuğum öldü, siz neyi konuşuyorsunuz' diyerek tepki gösterdi. Muhalefet milletvekilleri ve bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileri, Derya Pınar'ın komisyon toplantısı salonundan çıkarılmasını talep etti. Komisyon Başkanı Vahit Kirişçi gelen talep üzerine Derya Pınar'ı salondan çıkardı. Görüşmeler sürerken komisyon salonu dışında bekleyen sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile polisler arasında zaman zaman gerginlik yaşandı. Salonun giriş kapısında polisler güvenlik önlemi aldı.

Haberin Devamı

'SİZ BU YETKİYİ ÇİĞNİYORSUNUZ'

Komisyon üyesi AK Parti Rize Milletvekili Harun Mertoğlu'nun sunumu sırasında muhalefet vekilleri masalara vurarak tepki gösterdi. CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, "Usul tartılması çıktı. Siz bu yetkiyi çiğniyorsunuz. Sizin de bizim de en önemli bağlayıcımız iç tüzük değil mi? Birçok insanı kapıda bırakıyorsunuz. O anneye sesleniyorum, kendisini ziyarete giderim. Annemiz bunun mağduru ise acısını paylaşıyoruz. Elbette sokak hayvanları sorunu çözülmeli ancak sonunda hayvanları öldüreceğiniz teklife direneceğiz. Siz komisyonu kaçırıyorsunuz, sınırlıyorsunuz. Kimilerini seçiyorsunuz, kimilerini aldırmıyorsunuz. Bizim çağırdığımız uzmanları içeri aldırmıyorsunuz" ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

'ANAYASAYA AYKIRI OLDUĞU İÇİN YASA GERİ ÇEKİLMEK ZORUNDADIR'

CHP Grubu adına söz alan Bursa Milletvekili ve Komisyon Üyesi Orhan Sarıbal ise Anayasa'da hayvanların korunmasına ilişkin doğrudan bir hüküm olmamasına karşın dolaylı ve örtülü de olsa madde 45 ve 56 hayvanları koruduğu gibi haklarını da kapsam altına aldığını söyledi. Sarıbal, "Öyle ki kamu yararı gibi madde 45'te, 'Tarım, hayvancılık ve tarım arazilerinin korunması' kamu yararından değerler ve varlıklar olarak söz etmektedir. 56'ncı madde de ise 'Herkesin sağlıklı, dengeli ve yaşayabileceği bir çevre hakkı vardır' hükmü gereği hayvanları da kapsadığı açıktır. Ayrıca anayasa 63 maddesiyle de devlete tabii varlıkları ki hayvanlar da bunun içerisine giriyor. Tabii varlıkları korumaya yönelik sorumluluğu yüklenmiştir. O halde canlılar arasında tür bazlı ayrım yapmaksızın hayvanların hukuki varlık olmasını devlete, hayvanların korunmasına ve refahına sağlanmasına yönelik yükümlülükler getirmektedir. Dolayısıyla açıktan anayasaya aykırılığı vardır, bu yasanın açık bir şekilde anayasaya aykırı olduğu için geri çekilmek zorundadır" diye konuştu.

Haberin Devamı

'STK'LAR ÜZERİNDEN TARTIŞMA ÇIKTI'

Kanun teklifi üzerine görüşmeler sürerken içeriye giren CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, salona bazı hayvan hakları ile ilgili sivil toplum kuruluşlarının içeriye alınmadığını dile getirdi. Komisyon Başkanı Vahit Kirişçi, talep edilenlerin girebileceğini ifade etti. Muhalefet milletvekilleri, sokak hayvanları ile ilgili içeri girmesini istediği STK'ların listesini Kirişçi'ye iletti. Kirişçi, muhalefetin 20'nin üzerinde STK'nın içeriye girmesini talep ettiğini ancak komisyon da kimleri dinleneceğine yönelik kararı kendisinin verebileceğini kaydetti. AK Partili milletvekilleri ise komisyon salonunda yeterli sivil toplum kuruluşunun olduğunu söyledi.

'ANAYASAMIZDA 'ÖTENAZİ' YOK'

DEM Parti Grup Başkan Vekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit ise "Biz akıllıyız diye, biz yürüyoruz, icat ediyoruz diye, zehri biliyoruz diye bütün hayvanları öldüremeyiz. Sokak köpeklerini öldüremeyiz. Biz doğaya hükmedemeyiz. Biz, bu ekosistemin sadece bir parçasıyız ve ekosistemle barışık yaşadığımız, ekosistemle uyumlu yaşadığımız oranda mutlu olabiliriz, bu yaşamın bir parçası olabiliriz. O anlamıyla bu insan bakışına, insan merkezi çünkü biz söylediğimizde de iktidardan olan milletvekilleri itiraz ediyorlar. 'Önce insan' diyorlar. Hayır, önce doğa, önce ekosistem. Bütün canlılar, canlılar arasında bir hiyerarşiye gidemeyiz. Yani benim canımı yakan şeyin bir köpeğin canını yakmadığını iddia edebilir misiniz? Yani bana işkence edildiğinde benim canım nasıl yanarsa, buradaki her bir insanın, her bir vekilin canı nasıl yanarsa, bir köpeğe, bir kediye, bir hayvana da şiddet uygulandığında aynı şekilde canı yanar. Ama şu anda biz kendilerini savunamayacak durumda olan, söz söyleyemeyecek durumda olan, bir örgütleri, bir partileri olmayan hayvanlar, canlılar, sokak köpekleri adına burada ölüm fermanına imza atmaya çalışıyoruz. Bir de bu ölüm fermanını makul bir sınıra getirmeye çalışan, masumlaştırmaya çalışılan çok tehlikeli kavramlar, 'Ötenazi' deniyor. Ötenazi kime uygulanır Sayın Başkan? Yaşamının belli bir aşamasından sonra terminal döneminde olan yaşamak istemeyen gerçekten o acılara katlanmak istemeyen insanların, akıl sağlığı yerindeyse onların iradi beyanı sonucunda Avrupa'nın bazı ülkelerinde uygulanıyor. Ülkemizde yasak. Anayasamızda ötenazi diye bir kavram geçiyor mu? Hayır geçmiyor. Peki nasıl uygulayacağız ötenaziyi? Bu sadece katletmeyi meşrulaştırmak için kullanılan bir kavram" değerlendirmesinde bulundu.

'KOMİSYON GÖRÜŞMELERİNE 5 DAKİKA ARA VERİLDİ'

DEM Parti Ağrı Milletvekili Nejla Demir, kanun teklifi üzerine görüşlerini açıklarken, "Sizin burada iradenizle oturduğunuzu hiç düşünmüyorum. Saraydan emir geliyor ve siz o emri yerine getirmek için hareket ediyorsunuz. Öyle görünüyor yani şu an gerçekten de, peki ben bir şey söylemek istiyorum; Madem öyle bu kadar duyarlısınız ve iyi niyetlisiniz size soruyorum; Bana o resimdeki çocuğun ismini söyleyebilir misiniz? İçinizdeki bir kişi şu karşınızda duran dövizlerde, buraya gelmeden önce danışmanlarınız, ailesini tanımaya gerek yok, ailenin acısını paylaşmaya gerek yok ama acıtasyon için o resimleri buraya getirmeye gerek var değil mi? Yazıklar olsun, yazıklar olsun" dedi.

Demir'in sözlerine karşılık olarak AK Parti sıralarından tepki geldi. Milletvekilleri arasında karşılıklı sataşmalar yaşanırken, tansiyon yükseldi. CHP grubundan Adana Milletvekili Ayhan Barut ve Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, AK Parti milletvekillerinin bulunduğu sıraya yöneldi. DEM Partili Nejla Demir ile tartışmalar devam ederken, Komisyon Başkanvekili ve MHP Adana Milletvekili Muharrem Varlı, görüşmelere 5 dakika ara verdi.

'KOMİSYON TOPLANTISI DEVAM EDİYOR'

Toplantıya verilen 5 dakikalık aranın ardından yeniden toplanan komisyon toplantısı, kanun teklifi üzerine görüşmeler devam ediyor.