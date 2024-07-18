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TÜRKSAT 6A’nın son ateşleme işlemi başarıyla yapıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türksat 6A'nın yörünge yolculuğunda 5. ve son ateşlemenin de başarıyla gerçekleştiğini bildirdi.

18.07.2024 - 00:31 | | AA
TÜRKSAT 6A’nın son ateşleme işlemi başarıyla yapıldı

Uraloğlu, sosyal medya hesabı X'ten, Türkiye'nin ilk yerli ve milli uydusu Türksat 6A'nın ateşleme sürecine ilişkin paylaşımda bulundu.

Türksat 6A'nın yörünge yolculuğunda planlanan ateşlemelerin sona erdiğini belirten Uraloğlu, "23.58'de başlayan ve 5,5 dakika süren 5. ve son ateşleme de başarıyla gerçekleşti. Uzay yolculuğumuzda her şey yolunda ve kontrol altında." ifadelerini kullandı.

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