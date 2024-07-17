AGOS Gazetesi eski Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin 15 sanıklı dava 11 Ekim'e ertelendi

Agos Gazetesi eski Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin kamu görevlileri hakkında verilen kararın Yargıtay tarafından 15 sanık yönünden bozulmasının ardından yeniden başlayan yargılamanın 6'ıncı duruşması bugün yapıldı. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya 1'i tutuklu 2 sanık katılırken, bir kısım tutuklu ve tutuksuz sanık ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı.

“2008'DEN BERİ YARGILANIYORUM"

Tutuklu sanık Okan Şimşek savunmasında, "Olay artık kendi içine sığmaz hale gelmiştir, 2008'den beri yargılanıyorum. Mahkemelere doğru şekilde çıktım, Veysal Şahin ile doğruları anlattık ama bize itibar edilmedi. 2014'de emekli oldum hala daha darbeyle iltisaklandırılmaya çalışılıyorum" dedi.

Sanık Bekir Yokuş ise, Hrant Dink'i ve Ogün Samast'ı tanımadığını, isimlerini daha sonra medya aracılığıyla öğrendiğini, daha önce hiç Şişli'ye gitmediğini ve FETÖ ile bir irtibatının olmadığını söyleyerek beraat talebinde bulundu.

DURUŞMA 11 EKİM'E ERTELENDİ

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Savunma ve beyanların alınmasıyla ara kararını açıklayan mahkeme, tutuklu 7 sanığın tutukluluk hallerinin devamına, dinlenmeyen 2 sanığın savunmalarının bir sonraki celse alınmasına karar vererek duruşmayı 11 Ekim'e erteledi.

İDDİANAMEDEN

İddianamede, 2007'de uzman çavuş olarak görev yapan sanık Veysal Şahin, albay olarak görev yapan Ali Öz, astsubay kıdemli başçavuş olarak görev yapan Gazi Günay, müdür yardımcısı olarak görev yapan Hasan Durmuşoğlu, polis memuru olarak görev yapan Mehmet Ayhan, astsubay başçavuş Okan Şimşek, polis memuru Onur Karakaya ve şube müdür yardımcısı Osman Gülbel'in 'tasarlayarak kasten öldürme' ile 'anayasayı ihlal' suçlarından 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasının talep edildiği açıklandı. 2007'de uzman çavuş olarak görev yapan Bekir Yokuş'un 'tasarlayarak kasten öldürmeye yardım' ve 'Anayasayı ihlal' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 22 yıl 6 aydan 30 yıla kadar hapis cezası istenen iddianamede, yüzbaşı Muharrem Demirkale'nin ise 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, 'anayasayı ihlal' suçundan davanın reddine karar verilmesi talep edildi. Astsubay kıdemli başçavuş Yavuz Karakaya'nın 'tasarlayarak kasten öldürmeye yardım' suçundan 22 yıl 6 aydan 30 yıla kadar hapis cezası istenirken, sanığın 'anayasayı ihlal' suçu yönünden davanın reddine karar verilmesi istendi.

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YAKALAMA KARARI BULUNAN SANIĞIN DOSYASININ AYRILMASI İSTENDİ

İddianamede, sanıklar Mehmet Ali Özkılınç, Şükrü Yıldız ve Volkan Şahin'in haklarında kesin ve yeterli delil elde edilemediği gerekçesiyle beraatlarına karar verilmesi istenirken, hakkında yakalama kararı bulunan sanık Faruk Sarı'nın ise dosyasının ayrılması talep edildi.