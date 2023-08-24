Kiralardaki fahiÅŸ rakamlar yurt Ã¼cretlerine de yansÄ±dÄ± 10 ay iÃ§in 145 bin lira Ã¶dedim

TÃ¼m Yurt Ä°ÅŸverenleri SendikasÄ± (TUYÄ°SEN) BaÅŸkanÄ± Ahmet Baydar Ä°stanbul'daki ortalama Ã¶zel yurt Ã¼cretleri hakkÄ±nda bilgi verdi. Baydar, "GeÃ§en seneye gÃ¶re tabi ki biraz artÄ±ÅŸ olsa da, Ã¼cretler kanunla sÄ±nÄ±rlandÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± biÃ§imde TEFE/TÃœFE +5 oranÄ±na gÃ¶re hesaplandÄ± ve yÃ¼zde 78 ile sÄ±nÄ±rlandÄ±rÄ±ldÄ±. Buna gÃ¶re yurt fiyatlarÄ± 70 bin ile 160 bin lira arasÄ±nda oldu. Yani bu da aylÄ±k olarak 6 bin ile 16 bin liraya tekabÃ¼l ediyor. YurtlarÄ±n ÅŸu anki doluluk oranÄ± yÃ¼zde 35'lerde ve Ã¶zel yurtlarda yeterli kontenjan olacaktÄ±r diye dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum" ifadelerini kullandÄ±.

AYLIK 8 BÄ°N 500 TL'YE DE 17 BÄ°N TL'YE DE YURT VAR

Ãœniversite yerleÅŸtirme sonuÃ§larÄ±nÄ±n aÃ§Ä±klanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan yaÅŸadÄ±klarÄ± ÅŸehirlerden farklÄ± ÅŸehirlere Ã¼niversite eÄŸitimi gÃ¶rmek iÃ§in gelen Ã¶ÄŸrencilerin yurt ve ev arayÄ±ÅŸÄ± baÅŸladÄ±. Ã–zel yurt Ã¼cretlerinin ilÃ§eden ilÃ§eye ve sunulan hizmete gÃ¶re deÄŸiÅŸtiÄŸi gÃ¶rÃ¼ldÃ¼. GenÃ§lik ve Spor BakanlÄ±ÄŸÄ±'na baÄŸlÄ± Ã¶zel yurtlar iÃ§in 2022-2023 yÄ±lÄ±ndan itibaren geÃ§erli olmak Ã¼zere, yurt Ã¼creti artÄ±ÅŸlarÄ±nda sÄ±nÄ±rlama kararÄ± alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±. Buna gÃ¶re, Ã¶zel yurt Ã¼cretlerine yapÄ±labilecek en yÃ¼ksek zam oranÄ± TÃœFE ve YÄ°-ÃœFE (YurtiÃ§i Ãœretici Fiyat Endeksi) toplamÄ±nÄ±n yarÄ±sÄ±na eklenecek 5 puandan fazla olamayacak ÅŸekilde; bu sene yÃ¼zde 78.47 olarak belirlenmiÅŸti. Ä°stanbul'un farklÄ± noktalarÄ±nda yurt Ã¼cretlerinin deÄŸiÅŸtiÄŸi gÃ¶rÃ¼ldÃ¼; KaÄŸÄ±thane'de bulunan bir yÃ¼ksek Ã¶ÄŸrenim Ã¶ÄŸrenci yurdunda Ã¼cret aylÄ±k 8 bin 500 lira ile 12 bin lira arasÄ±nda deÄŸiÅŸirken, ÅžiÅŸli'de bulunan bir yurtta bu Ã¼cret 8 bin 500 lira ile 17 bin lira, BeÅŸiktaÅŸ'taki bir yurtta 9 bin lira ile 30 bin lira (YÄ±llÄ±k 90 bin TL ile 300 bin TL), GÃ¼ngÃ¶ren'de ise, 6 bin 800 lira ile 13 bin 500 lira arasÄ±nda deÄŸiÅŸiyor.

"BU SENEKÄ° FÄ°YATLAR NEREDEYSE YÃœZDE 100 ARTTI"

Ã–zel yurt mÃ¼dÃ¼rÃ¼ Fevziye Ã‡elen, "Hareketlilik baÅŸladÄ±, Ã¶ÄŸrenciler o kadar heyecanlÄ± ki sonuÃ§lar ve puanlar aÃ§Ä±klandÄ±. Nereye gireceklerini tahmin edip o zamandan itibaren aramaya baÅŸladÄ±lar. Ã‡Ã¼nkÃ¼ bÃ¼yÃ¼k bir tedirginlik yaÅŸÄ±yorlar. Ä°stanbul bÃ¼yÃ¼k bir ÅŸehir. Ã‡ocuklarÄ±n aÃ§Ä±kta kalma ihtimali, gelmeden belirli bir yerlerinin olmasÄ± aileler iÃ§in bir gÃ¼vence teÅŸkil ediyor. Elektrik, doÄŸalgaz, su fiyatlarÄ± arttÄ±, geÃ§en seneye gÃ¶re 2-3 kat arttÄ±. BurasÄ± kiralÄ±k bir bina, burasÄ± da 2-3 kat arttÄ±. KiramÄ±z da 3 kat arttÄ±. DolayÄ±sÄ±yla maliyetimiz Ã§ok arttÄ±. KÃ¢r marjÄ±mÄ±zÄ± Ã§ok dÃ¼ÅŸÃ¼k tuttuÄŸumuz iÃ§in diÄŸer yurtlara gÃ¶re bu semt iÃ§in fiyatlarÄ±mÄ±z Ã§ok uygun. Ä°stanbul'un semt semt yurt fiyatlarÄ± deÄŸiÅŸiyor. Avrupa YakasÄ±'nda geÃ§en seneki fiyatlara gÃ¶re bu seneki fiyatlar neredeyse yÃ¼zde 100 arttÄ±. FazlasÄ±nÄ± da artÄ±ran yurtlar var." dedi.

"GÄ°DEN DE OLUYOR; KOÅžULLARINI Ã‡OK ZORLAYIP KAYIT YAPTIRAN DA"

Ã‡elen, "Fiyatlar odanÄ±n bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼ne gÃ¶re deÄŸiÅŸiyor. Tek kiÅŸilik odalarÄ±mÄ±z 110 bin lira ile120 bin lira arasÄ±nda deÄŸiÅŸiyor. AylÄ±k, 11 bin lira ve 12 bin liraya geliyor tek kiÅŸilik odalarÄ±mÄ±z. Ã‡ift kiÅŸilik odalarÄ±mÄ±z ise, 9 bin ve 9 bin 500 olarak deÄŸiÅŸiyor. Bir de 3 kiÅŸilik odalarÄ±mÄ±z var onlar da 8 bin 500 lira. Sabah kahvaltÄ±mÄ±z var buna dahil olan. Onun dÄ±ÅŸÄ±nda Ã§amaÅŸÄ±r yÄ±kama hizmeti veriyoruz kurutma hizmeti veriyoruz. GÃ¼nlÃ¼k olarak ortak alanlarÄ±n temizliÄŸi var, Ã§arÅŸaf yorgan yastÄ±k veriyoruz. BunlarÄ± ayda iki kere deÄŸiÅŸtiriyoruz. GeÃ§tiÄŸimiz sene bu fiyatlar yarÄ±sÄ±ndan azdÄ±. Åžu an iÃ§in gelen var, her zaman iÃ§in fiyat konuÅŸuluyor. Bizim koÅŸullarÄ±mÄ±z bu deyip giden de oluyor, koÅŸullarÄ±nÄ± Ã§ok zorlayÄ±p kayÄ±t yaptÄ±ran da oluyor. Ä°lk olarak gelip bÃ¼tÃ¼n yurtlarÄ± gezmek istiyorlar. Lokasyondan ziyade, ilk etapta ekonomik deÄŸerlendirme sebebiyle tÃ¼m yurtlarÄ± gezmek istiyorlar. Evleri tercih edemiyor Ã¶ÄŸrenciler, evler Ã§ok daha pahalÄ±. Bizim kontenjanÄ±mÄ±zÄ±n yÃ¼zde 50'si dolu ÅŸu anda." dedi.

"145 BÄ°N TL ÃœCRET Ã–DEDÄ°M"

Ãœniversite Ã¶ÄŸrencisi Efe Aydemir ise ÅŸu ifadeleri kullandÄ±;

"BugÃ¼n geldim Ä°stanbul'a, iki gÃ¼ndÃ¼r telefon Ã¼zerinden ulaÅŸÄ±yordum, buraya geldik birkaÃ§ yeri gezdik. Fiyatlar ortalama birbirine yakÄ±n. Genelde BeyoÄŸlu, SÃ¼tlÃ¼ce tarafÄ±na baktÄ±k. Ä°lk yÄ±lÄ±m olduÄŸu iÃ§in eve Ã§Ä±kmayÄ± tercih etmedim. Yurtta kahvaltÄ±, oda temizleme, etÃ¼t salonlarÄ±, gÃ¼venlik gibi hizmetler var. Ä°ki kiÅŸilik bir odada kalacaÄŸÄ±m, 10 aylÄ±k 145 bin lira Ã¶dedim."Â

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"EV FÄ°YATLARININ YÃœKSEK OLMASI YURTLARDA YOÄžUNLUÄžU ARTIRDI"

ÅžiÅŸli'de bulunan Ã¶zel yurdun iÅŸletmecisi Mehmet Kaya ise, "2023-2024 Ã¶ÄŸretim yÄ±lÄ±nda yeni fiyatlar belli oldu. Daha Ã¶nceden belirlemiÅŸtik, kayÄ±tlar devam ediyor. Oda fiyatlarÄ±mÄ±z durum ve kiÅŸi sayÄ±sÄ±na gÃ¶re 8 bin 500 lira ile 17 bin lira arasÄ±nda aylÄ±k, 6 kiÅŸilikten tek kiÅŸiliÄŸe kadar bu ÅŸekilde. SÄ±nav sonuÃ§larÄ±nÄ±n aÃ§Ä±klanmasÄ±ndan sonra kayÄ±tlarÄ±mÄ±z hÄ±zlanmaya baÅŸladÄ±, Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki hafta daha bÃ¼yÃ¼k bir yoÄŸunluk bekliyoruz. YurtlarÄ±mÄ±zda yÃ¼zde 60 oranÄ±nda bir doluluk var. Velilerimizden yurt konusunda ellerini Ã§abuk tutmalarÄ±nÄ± bekliyoruz, ileride dÃ¼zgÃ¼n oda kalmayacak. Ä°stanbul genelinde ev fiyatlarÄ±nÄ±n yÃ¼ksek olmasÄ± yurtlarda yoÄŸunluÄŸu artÄ±rdÄ±. Yurt fiyatlarÄ± sabit, ÅŸu anda anlaÅŸÄ±lmÄ±ÅŸ olan fiyat 2024 Haziran'Ä±na kadar aynÄ± kalacak. Ã–zel yurtlar, GenÃ§lik ve Spor BakanlÄ±ÄŸÄ±'na baÄŸlÄ± olduÄŸu iÃ§in kimse kafasÄ±na gÃ¶re artÄ±ÅŸ yapamÄ±yor. Bu artÄ±ÅŸ yÃ¼zde 80 gibi bir rakama denk geldi, geÃ§en yÄ±l ortalamalarÄ±yla." ifadelerini kullandÄ±.

KYK 2023 YURT ÃœCRETLERÄ° AÃ‡IKLANDI

Kredi ve Yurtlar Kurumu'na (KYK) baÄŸlÄ± Ã¶ÄŸrenci yurtlarÄ±nda da Ã¼cretler belli oldu. KYK yurt tipleri, 1.tip, 2. tip, 3.tip, 4.tip, 5.tip, 6.tip olarak sÄ±ralanÄ±rken, bu sÄ±nÄ±flandÄ±rma; odanÄ±n bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼, kalan kiÅŸi sayÄ±sÄ±, iÃ§erisinde tuvalet banyo olmasÄ± gibi Ã¶zelliklere gÃ¶re belirleniyor. En ucuz KYK yurdu 1. tip olurken, en yÃ¼ksek Ã¼crete sahip olan yurt ise 6. tip olarak seÃ§eneklerde yer alÄ±yor. Tip 1 Ã¼creti aylÄ±k 345 lira, Tip 2 Ã¼creti aylÄ±k 405 lira, Tip 3 Ã¼creti aylÄ±k 480 lira, Tip 5 Ã¼creti aylÄ±k 510 lira ve Tip 6 Ã¼creti aylÄ±k 570 lira oldu. Ã–zel yurt ve KYK yurtlarÄ± arasÄ±ndaki yÃ¼ksek Ã¼cret farklarÄ± dikkat Ã§ekiyor.

TUYÄ°SEN BAÅžKANI BAYDAR: Ã–ZEL YURT FÄ°YATLARI YÃœZDE 78 Ä°LE SINIRLANDIRILDI

TÃ¼m Yurt Ä°ÅŸverenleri SendikasÄ± BaÅŸkanÄ± (TÃœYÄ°SEN) Ahmet Baydar ise, DHA'ya yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada Ä°stanbul'daki Ã¶zel yurtlar hakkÄ±nda, "Ã–zel yurt fiyatlarÄ± diÄŸer sektÃ¶rlerde olduÄŸu gibi bir artÄ±ÅŸ iÃ§erisinde olmadÄ±. GeÃ§en seneye gÃ¶re tabi ki biraz artÄ±ÅŸ olsa da kanunla sÄ±nÄ±rlandÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± biÃ§imde TEFE/TÃœFE+5 oranÄ±na gÃ¶re hesaplandÄ± ve yÃ¼zde 78 ile sÄ±nÄ±rlandÄ±rÄ±ldÄ±. Buna gÃ¶re, yurt fiyatlarÄ± 70 bin ile 160 bin lira arasÄ±nda oldu. Yani bu da aylÄ±k olarak 6 bin ile 16 bin liraya tekabÃ¼l ediyor. YurtlarÄ±n ÅŸu anki doluluk oranÄ± yÃ¼zde 35'lerde ve Ã¶zel yurtlarda yeterli kontenjan olacaktÄ±r. Ä°stanbul'da ortalama yurt fiyatlarÄ± bÃ¶lge bÃ¶lge deÄŸiÅŸkenlik gÃ¶stermektedir. BeÅŸiktaÅŸ, KadÄ±kÃ¶y gibi merkezi ve Ã¼niversite Ã¶ÄŸrencisinin tercih ettiÄŸi bÃ¶lgelerde biraz daha Ã¼cretler yÃ¼ksek, doluluk oranlarÄ± fazla olmaktadÄ±r." ifadelerine yer verdi.