Araba alacaklar dikkat, bu tuzağa düşmeyin! Başkasının aracını 700 bin liraya sattı

"Aracın sahibi ilk başta ilana koymuş. Sekiz yüz bine koymuştu. Bu üçkağıtçı da adama demiş. Ben senden sekiz yüze alacağım. İkimizi de kuzeni olarak tanıtmış işte beni de demiş kuzenlerim gelip senden aracı alacak. Ona da demiş kuzenim alacak. Öyle bizi kandırdı. Bana söyledi dedi Kızılay'da çalışıyorum. Hatay'da ben görevliyim. Işte benim kuzenim orada aracı senin yanına getirecek, bakacaksın araca"