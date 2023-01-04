Araba alıp-satan herkesi ilgilendiriyor! Yeni tuzak: 'Parayı verdim ama arabayı almadım'

YASİN ARSLAN | gazetevatan.com

Dolandırıcıların buldukları yöntemlere her gün bir yenisi daha ekleniyor. En son Van’ın Erciş ilçesinde yaşayan 2 çocuk babası Ünal Demir (30), dolandırıcıların tuzağına düştü. Geçtiğimiz günlerde aracını satmak için ünlü bir internet sitesine ilana veren Demir, Erzurum’dan arayarak kendisini uzman çavuş olarak tanıtan dolandırıcının oyununa düştü.

150 lira kapora ödeyen dolandırıcı, satıcı Demir’den aldığı bilgileri ve görselleri kullanarak aracı tekrar aynı site üzerinden ilana verdi. Aracı Muş’taki başka bir vatandaşa satan ve aracı teslim alması için Erciş ilçesine gönderen dolandırıcı paranın hesabına gönderilmesi sonrası kayıplara karıştı.

Aracını geri almak için aynı tuzağa düşen Muş’taki vatandaşa 304 bin lira ödemek zorunda kalan mağdur Demir, dolandırıcı şahsın bulunmasını istiyor. Demir, internet üzerinde araç satın almak isteyen kişilerin daha dikkatli olmasını söyledi.

Konuyla ilgili vatandaşları uyaran ve gazetevatan’a açıklamalar bulunan Avukat Mustafa Karakum, “Öncelikle araba satışı yaparken herkese güvenilmemesi gerektiğini belirtelim. Eğer zerre şüphe duyuyorsanız o kişiden lütfen uzak durun” dedi.

“HAK İDDİA EDEBİLİRLER”

Noter satışları ile ilgili önemli uyarılarda bulunan Karakum, “Dolandırıcılar öyle bir hale geldi ki artık ‘şeytana bile pabucunu ters giydiriyorlar.’ Mesela iki kişi anlaşmayı yapıyor, alıcı olduğunu iddia eden kişi kendi yerine başka birinin geleceğini söylüyor. Orada satışı kendi adına yapıyor ama parayı üçüncü kişi gönderiyor. Bu kez de üçüncü kişi şunu yapabiliyor; ‘Benden parayı aldı ama arabayı vermedi.’ Dolayısıyla satış yapılacak noterde, satış yapılacak kişi ile parayı gönderen kişinin birebir aynı olması gerekiyor. Özellikle buna çok dikkat etmeliler. Bu da yeni bir dolandırıcılık yöntemi. Hem arabayı alıyorlar hem de gönderdikleri para için dava açıyorlar. Ben parayı gönderdim bana arabayı teslim etmedi başkasına satmış diye. Akılalmaz bir şey.” yorumunda bulundu.

NOTER SATIŞLARINDA DİKKAT!

“İkinci el satışlarında karşı taraf ile ilk etapsa sakın tüm bilgilerinizi paylaşmayın” uyarısı yapan Karakum, “İlla isteniyorsa motor şasi numarasını göndermeniz daha iyi olur. Ruhsat fotoğrafı ile ikinci bir ilan açanlar da oluyor. Buna çok dikkat etmeliler. Yani ilanları ara ara kontrol etmeliler. Aksi bir durumu hemen yetkili mercilere bildirmeliler. Noterde satış yaptıkları kişi ile kendilerine para gönderen kişi aynı olsun. En fazla sıkıntı çıkan konu bu. Çok dikkat etsinler” dedi.