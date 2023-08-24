Malatya'da 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) merkez üssünü Yeşilyurt ilçesi olarak saptadığı deprem, saat 08.35’te oldu. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, Malatya'nın yanı sıra çevre illerden de hissedildi. Kısa süreli paniğe neden olan depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin merkez üssünü Yeşilyurt ilçesi Seyituşağı Mahallesi, büyüklüğünü ise 4.8 olarak açıkladı.

TARAMA ÇALIŞMALARI BAŞLADI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya deprem sonrası açıklamalarda bulundu. Yeşilkaya, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde saat 08.35’de 5.0 büyüklüğünde meydana gelen depremde, başta AFAD olmak üzere ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha tarama çalışmalarına başlamıştır.

Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.

VALİ YAZICI: ŞU AN OLUMSUZ BİR DURUM YOK

Malatya Valisi Ersin Yazıcı depremle ilgili son durumu açıkladı. Vali Yazıcı, "'Şu ana kadar olumsuz bir durum yok, merkezde taramaya devam diyoruz. 112'ye bildirilen olumsuz bir durum bulunmuyor. Vatandaşlarımızdan orta hasarlı ve ağır hasarlı binalardan uzak durmalarını rica ediyoruz." açıklamasını yaptı.

MALATYA BELEDİYE BAŞKANI GÜRKAN: YIKIM VE CAN KAYBI SÖZ KONUSU DEĞİL

Malatya Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, "Şu an yıkım ve can kaybı gibi bir durum söz konusu değil. 60 binin üzerinde deprem yaşadık 6 Şubat'tan bu yana" dedi.

YEŞİLYURT BELEDİYE BAŞKANI ÇINAR: CİDDİ ANLAMDA ETKİLEDİ

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar deprem sonrası yaptığı açıklamada "Hepimize çok geçmiş olsun. Yine sallandık büyük bir şiddetle. Maalesef şehir merkezine yakın bir deprem, ciddi anlamda etkiledi. Biliyorsunuz son günlerde artçı sarsıntılar biraz arttı. Ama şu an itibariyle saha taraması yapıyoruz. Ekiplerimiz her yere ulaşıyorlar. Olumsuz bir şey henüz yansımadı, inşallah yansımaz. Sarsıntı merkezde ve şiddetli olunca, insanlar ister istemez bulundukları yerlerden hızlı bir şekilde panikle dışarıya attılar kendilerini. Umarım kötü bir Haber almayız" dedi.

Çınar, "Ben de bulunduğum yerde, içerdeydim. Kapı hafif sallanmaya başlayınca hemen haliyle biraz da bugünlerde panik olunca dışarı çıktık. Yakın bir yerde olduğu belliydi. Şiddetine odaklandık, ekibimize de haber verdim" ifadelerini kullandı.

MALATYA DEPREMİ ADIYAMAN'DA DA HİSSEDİLDİ

Malatya Yeşilyurt merkezli 5.0 büyüklüğündeki deprem Adıyaman’da da hissedildi.

Sabah saat 08.35’te merkez üssü Malatya’nın Yeşilyurt ilçesi olan 5.0 büyüklüğündeki deprem komşu ili olan Adıyaman’da da hissedildi. Depremi hisseden bazı vatandaşlar bulundukları binadan dışarı çıktı.

Depremi hisseden ve dışarı çıkan vatandaşlar, depremin şiddetli olduğunu ve hissettikten sonra dışarı çıktıklarını ifade etti.

PROF. DR. NACİ GÖRÜR HARİTA PAYLAŞTI: SANIRIM ŞİMDİ BU FAYI HARİTADA GÖREBİLİYORUM

Prof. Dr. Naci Görür sosyal medya hesabından harita paylaşarak depremle ilgili açıklama yaptı. Görür açıklamasında, 'Malatya Seyituşağı-Yeşilyurt’ta 5,0 deprem. Bir müddettir Yeşilyurt yöresinde depremler oluyor. Ben bu fayı haritalarda göremeyince daha önceden tespit edilememiş fay mı diye düşündüm. Sanıyorum şimdi bu fayı haritada görebiliyorum. Daha önce söylediğim gibi, Yeşilyurt-İkizce-Seyituşağı-Doğanşehir doğusu arasında uzanan KD-GB uzanımlı bir fay. Doğrultu atımlı olmalı. Malatya ve Doğanşehir Faylarına paralel, sevgiyle.' ifadelerini kullandı.

PROF. DR. ERSOY: DEPREM BÖLGESİNDEKİ YAPILAR İÇİN TEHLİKE ARZ EDİYOR

Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, CNN TÜRK canlı yayınında Malatya'da meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremi değerlendirdi...

Depremler birkaç günden beri devam ediyor. Yeşilyurt'ta yine depremler olmuştu. 2 büyük Deprem yaşadık, bu tür depremlerin akabinde yaşanması normal fakat büyüklüğü biraz yüksek. Deprem bölgesindeki yapılar için tehlike arz ediyor. 5 büyüklüğündeki bir depremin hasarlı binaları yıkması mümkün. Enkazlar tamamen kalkmadan o bölgede yaşayan vatandaşların dikkatli olması gerekiyor.

5,5 büyüklüğüne vardığı zaman kırsal kesimlerdeki yapılarda hasar bile alıyoruz. Ülkemizdeki yapı stokundaki zafiyetler yüzünden 5,5'lik depremde hasarlar meydana gelebiliyor.

ELAZIĞ VALİLİĞİ: HERHANGİ BİR HASAR İHBARI YAPILMAMIŞTIR

Malatya’da meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki deprem sonrası Elazığ Valiliği, kent genelinde hissedilen depremde AFAD ve 112 ihbar hatlarına herhangi bir hasar ihbarı yapılmadığını bildirdi.

Elazığ Valiliği’nden yapılan açıklamada, “İçişleri Bakanlığı AFAD Başkanlığından alınan bilgiye göre, bugün Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde saat 08:35’te 5.0 MV büyüklüğünde depremde meydana gelmiştir. İlimizde de hissedilen deprem sonrası saat 09:03 itibariyle ilimizdeki AFAD ve 112 ihbar hatlarına herhangi bir hasar ihbarı yapılmamıştır” denildi.