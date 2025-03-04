Kiracı zam yapılmasını istemedi, mülk sahibi istediği zamdan vazgeçti! Mahkemeye gitmeden anlaştılar
Kiracı ve mülk sahipleri arasında yaşanan uyuşmazlıklar arabulucu ile çözüme kavuşturulabiliyor. Gerçekte yaşanmış bir olayda bir kişi 60 bin TL bedelle bir dükkan tuttu. Yüksek iş yapacağı beklentisi ile 1 yıllık kira bedeli kadar tutarı dükkan tadilatına ayıran kiracının işleri istediği gibi gitmedi. Zam dönemi geldiğinde kiracı bu yıl iş yapamadığını gerekçe göstererek ‘kiram artmasın’ dedi. Taraflar anlaşamayınca konu arabulucuya taşındı ve dikkat çeken bir karara imza atıldı.
• 04 Mart 2025 - 09:40 • Son Güncelleme:
• 04 Mart 2025 - 09:40 • Son Güncelleme: