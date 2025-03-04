Kiracı zam yapılmasını istemedi, mülk sahibi istediği zamdan vazgeçti! Mahkemeye gitmeden anlaştılar

“KİRACI ‘BU YIL İŞ YAPAMADIM, KİRAM ARTMASIN’ DEDİ”

Kiracı ise her ne kadar mülk sahibinin artış talebi sözleşme ve yasayla uyumlu olsa da iş yerinde beklediği işi yapamadığını ve kira bedelinin bu yıl artırılmamasını talep etmiştir. Taraflar arasında artış oranı ve yeni kira bedeli konusunda anlaşmazlık çıkmış ve bu nedenle arabuluculuk görüşmesi yapılmıştır.