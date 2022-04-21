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Kinder Sürpriz ile ilgili flaş karar! Bakanlık duyurdu: Toplatılıyor

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, Belçika'da üretilen 'Kinder' markalı bazı ürünlerde tespit edilen salmonella bakterisine, Türkiye'deki ürünlerde rastlanmadığını duyurdu.

21.04.2022 - 16:27 | | Şaduman UNUTMAZ/ANKARA, (DHA)
Kinder Sürpriz ile ilgili flaş karar! Bakanlık duyurdu: Toplatılıyor

Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, Belçika'da üretilen 'Kinder' markalı bazı ürünlerde tespit edilen salmonella bakterisine ilişkin sürecin ilk günden itibaren titizlikle takip edildiği ve ürünlerle ilgili gerekli kontrollerin yapıldığı belirtilerek, "Ülkemizde bugüne kadar yapılan denetimler sonucu alınan numunelerin analizlerinde salmonella tespiti yapılmamıştır.

Avrupa Birliği vakaya ilişkin güncel tespitleri bütün ülkelerle paylaşmaya devam etmektedir. Ülkemize de aşağıda bilgileri bulunan Kinder markalı ürünlerle ilgili bildirim yapılmıştır. Bu kapsamda bahse konu ürünler için bakanlığımızca toplatma kararı alınmıştır. Tüketici sağlığının en üst düzeyde korunmasına yönelik resmi kontrollerimiz devam etmektedir" denildi.

Açıklamada, 08 Temmuz 2022 üretim tarihli, L329R03 parti numaralı Kinder Schoko Bons ve 15 Temmuz 2022 üretim tarihli, 1336R03 parti numaralı Kinder Schoko Bons ürünlerine ilişkin bildirim yapıldığı belirtilerek, "Tüketicilerimiz gıdayla ilgili her türlü şikayetlerini 7/24 hizmet sunan; Alo Gıda 174 veya '0501 1740 174' WhatsApp ihbar hattına bildirebilirler" ifadesine yer verildi.

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