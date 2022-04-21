Bakan Bozdağ: Gaziosmanpaşa’daki saldırı eş zamanlı

Gaziosmanpaşa'daki TÜGVA binasının yanında yaşanan patlamayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini belirtti. Cezaevi servis aracına saldırıyla ilgili Bozdağ, "1 infaz memuru hayatını kaybetti Yaralılarımızın durumu iyi. İnfaz koruma memurları çok zor şartlar altında görev yapıyorlar. Faille ilgili güvenlik güçleri yakın takipte, iz sürmeye devam ediyor. İlk verilere göre önemli sonuçlara ulaştıklarını görüyoruz. Çalışma hızlı şekilde devam ediyor. Gaziosmanpaşa’da gerçekleşen saldırı ile Bursa’da yaşanan saldırıların eş zamanlı ve kullanılanlar aynı. Saldırıların terör saldırısı olduğu bir gerçek" açıklamasını yaptı.

Cemal Kaşıkçı davasının devriyle ilgili de konuşan Bakan Bozdağ, "Bu nakil Türk mahkemelerinin son sözü söyleme hakkını ortadan kaldırmıyor. Dosya açık sadece yargılama durmuş olacak" dedi.

Cezaevlerinde şiddet iddialarını yalanlayan Bozdağ, "Cezaevlerinde işkence, kötü muamele yapılıyor. İnceliyoruz, adli yönden tahkikat yapılıyor. Şu ana kadar ortaya atılan tüm iddialar asılsız çıktı" ifadelerine yer verdi.