23 Nisan noter açık mı, çalışıyor mu? 23 Nisan nöbetçi noter listesi!

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın resmi tatil olması nedeniyle hangi kurumların açık olacağı merak ediliyor. Noterlerin çalışma saatleri de sorgulan kurumların başında geliyor. Vatandaşlar '23 Nisan'da noterler açık mı' sorusuna yanıt arıyor.

23 NİSAN'DA NOTERLER AÇIK MI?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resmi tatil günleri içerisinde değerlendirilmektedir. Resmi tatil dolayısı ile devlet kurumları mesai yapmayacak, dolayısıyla noterler de 23 Nisan kapalı olacak. 23 Nisan’ım resmi tatil olması dışında noterler hafta sonu zaten kapalı oluyor.

PTT, kargolar, eczaneler, hastanelerin poliklinikleri (acil servisler her zaman açıktır) noterler, postane, kütüphaneler, müzeler, adliyeler, aile hekimliği, sağlık ocakları, vergi daireleri ve diğer resmi dairelerin tümünde çalışan vatandaşlara 23 Nisan tatil olacak.

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