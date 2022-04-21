23 Nisan noter açık mı, çalışıyor mu? 23 Nisan nöbetçi noter listesi!
23 Nisan'da noterler açık mı 2022? 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bu yıl hafta sonuna denk geliyor. Hafta sonu olmasının dışında 23 Nisan’ın resmi tatil olması noterlerin akıbeti hakkında araştırma yapılmasına neden oldu. Tespit tutanağı, vekaletname, beyanneme gibi işlemlerin yapıldığı noterler 23 Nisan açık mı, 23 Nisan noterler çalışıyor mu?
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın resmi tatil olması nedeniyle hangi kurumların açık olacağı merak ediliyor. Noterlerin çalışma saatleri de sorgulan kurumların başında geliyor. Vatandaşlar '23 Nisan'da noterler açık mı' sorusuna yanıt arıyor.
23 NİSAN'DA NOTERLER AÇIK MI?
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resmi tatil günleri içerisinde değerlendirilmektedir. Resmi tatil dolayısı ile devlet kurumları mesai yapmayacak, dolayısıyla noterler de 23 Nisan kapalı olacak. 23 Nisan’ım resmi tatil olması dışında noterler hafta sonu zaten kapalı oluyor.
PTT, kargolar, eczaneler, hastanelerin poliklinikleri (acil servisler her zaman açıktır) noterler, postane, kütüphaneler, müzeler, adliyeler, aile hekimliği, sağlık ocakları, vergi daireleri ve diğer resmi dairelerin tümünde çalışan vatandaşlara 23 Nisan tatil olacak.
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