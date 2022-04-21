GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
Gündem23 Nisan noter açık mı, çalışıyor mu? 23 Nisan nöbetçi noter listesi!
HaberlerGündem Haberleri 23 Nisan noter açık mı, çalışıyor mu? 23 Nisan nöbetçi noter listesi!
ABONE OL

23 Nisan noter açık mı, çalışıyor mu? 23 Nisan nöbetçi noter listesi!

23 Nisan'da noterler açık mı 2022? 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bu yıl hafta sonuna denk geliyor. Hafta sonu olmasının dışında 23 Nisan’ın resmi tatil olması noterlerin akıbeti hakkında araştırma yapılmasına neden oldu. Tespit tutanağı, vekaletname, beyanneme gibi işlemlerin yapıldığı noterler 23 Nisan açık mı, 23 Nisan noterler çalışıyor mu?

21.04.2022 - 16:29 |
23 Nisan noter açık mı, çalışıyor mu? 23 Nisan nöbetçi noter listesi!

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın resmi tatil olması nedeniyle hangi kurumların açık olacağı merak ediliyor. Noterlerin çalışma saatleri de sorgulan kurumların başında geliyor. Vatandaşlar '23 Nisan'da noterler açık mı' sorusuna yanıt arıyor.

23 NİSAN'DA NOTERLER AÇIK MI?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resmi tatil günleri içerisinde değerlendirilmektedir. Resmi tatil dolayısı ile devlet kurumları mesai yapmayacak, dolayısıyla noterler de 23 Nisan kapalı olacak. 23 Nisan’ım resmi tatil olması dışında noterler hafta sonu zaten kapalı oluyor.

PTT, kargolar, eczaneler, hastanelerin poliklinikleri (acil servisler her zaman açıktır) noterler, postane, kütüphaneler, müzeler, adliyeler, aile hekimliği, sağlık ocakları, vergi daireleri ve diğer resmi dairelerin tümünde çalışan vatandaşlara 23 Nisan tatil olacak.

NÖBETÇİ NOTER BULMAK İÇİN TIKLAYIN

 

GÜNCEL HABERLER

Babasının mezarını ziyarete giderken vuruldu

Babasının mezarını ziyarete giderken vuruldu

İngiltere’den Rus ordusunu destekleyen kişi ve kurumlara yaptırım

İngiltere’den Rus ordusunu destekleyen kişi ve kurumlara yaptırım

İYİ Parti lideri Akşener: Bizim HDP ile iş birliğimiz yok

İYİ Parti lideri Akşener: Bizim HDP ile iş birliğimiz yok

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Babasının mezarını ziyarete giderken vuruldu

Babasının mezarını ziyarete giderken vuruldu

Sıradaki Haber
İngiltere’den Rus ordusunu destekleyen kişi ve kurumlara yaptırım

İngiltere’den Rus ordusunu destekleyen kişi ve kurumlara yaptırım

Sıradaki Haber
Kripto para fiyatları fırladı! 5 gündür sürüyor! Bitcoin, Ethereum...

Kripto para fiyatları fırladı! 5 gündür sürüyor! Bitcoin, Ethereum...

Sıradaki Haber
Pamukkale Üniversitesi 81 sözleşmeli personel alacak!

Pamukkale Üniversitesi 81 sözleşmeli personel alacak!

Sıradaki Haber