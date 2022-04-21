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GündemRamazan Bayramı hangi gün? Bayram ne zaman başlıyor ve bitiyor, bayramın birinci günü hangi ay, kaçında?
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Ramazan Bayramı hangi gün? Bayram ne zaman başlıyor ve bitiyor, bayramın birinci günü hangi ay, kaçında?

Ramazan ayının bitmesine son gün kaldı. Oruç ibadetlerini yerine getiren vatandaşlar 1 Mayıs’ta son iftarlarını açacak. Bayram için tatil planı yapacaklar bayramın ne zaman başlayacağını ve biteceğini sorguluyor. Peki, Ramazan Bayramı hangi gün, bayramın birinci günü ne zaman başlıyor?

21.04.2022 - 14:14 |
Ramazan Bayramı hangi gün? Bayram ne zaman başlıyor ve bitiyor, bayramın birinci günü hangi ay, kaçında?

Ramazan Bayramı için sabırsız bekleyiş devam ediyor.  9 gün tatil olup olmayacağı sorgulanırken, bayramın hangi gün başlayıp, biteceğini de merak konusu oldu. İşte detaylar…

Ramazan Bayramı ne zaman başlıyor, hangi gün?

Ramazan ayı, 1 Mayıs'ta son bulacak. Ramazan Bayramı'nın arife günü 1 Mayıs'a, Ramazan Bayramı'nın ilk günü de 2 Mayıs’a denk geliyor.

Ramazan Bayramı 1. gün: 2 Mayıs 2022 Pazartesi

Ramazan Bayramı 2. gün: 3 Mayıs 2022 Salı

Ramazan Bayramı 3. gün: 4 Mayıs 2022 Çarşamba

Arife günü yarım gün tatil olacak, Ramazan Bayramı ise 4 Mayıs Çarşamba günü sona erecek. Bayramın 9 gün tatil olmasına yönelik ise henüz resmi açıklama gelmedi.

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