Ramazan Bayramı hangi gün? Bayram ne zaman başlıyor ve bitiyor, bayramın birinci günü hangi ay, kaçında?
Ramazan ayının bitmesine son gün kaldı. Oruç ibadetlerini yerine getiren vatandaşlar 1 Mayıs’ta son iftarlarını açacak. Bayram için tatil planı yapacaklar bayramın ne zaman başlayacağını ve biteceğini sorguluyor. Peki, Ramazan Bayramı hangi gün, bayramın birinci günü ne zaman başlıyor?
21.04.2022 - 14:14 |
Ramazan Bayramı için sabırsız bekleyiş devam ediyor. 9 gün tatil olup olmayacağı sorgulanırken, bayramın hangi gün başlayıp, biteceğini de merak konusu oldu. İşte detaylar…
Ramazan Bayramı ne zaman başlıyor, hangi gün?
Ramazan ayı, 1 Mayıs'ta son bulacak. Ramazan Bayramı'nın arife günü 1 Mayıs'a, Ramazan Bayramı'nın ilk günü de 2 Mayıs’a denk geliyor.
Ramazan Bayramı 1. gün: 2 Mayıs 2022 Pazartesi
Ramazan Bayramı 2. gün: 3 Mayıs 2022 Salı
Ramazan Bayramı 3. gün: 4 Mayıs 2022 Çarşamba
Arife günü yarım gün tatil olacak, Ramazan Bayramı ise 4 Mayıs Çarşamba günü sona erecek. Bayramın 9 gün tatil olmasına yönelik ise henüz resmi açıklama gelmedi.