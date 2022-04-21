22 Nisan bankalar açık mı, yarın bankalar kaça kadar açık? Öğleden sonra resmi tatil mi, bankalar çalışıyor mu?

22 Nisan bankalar açık mı? sorularına yanıt aranıyor. 23 Nisan’ın resmi tatil olması nedeniyle 22 Nisan’da hangi kurumların açık olup hizmet vereceği sorgulanıyor.

22 NİSAN BANKALAR AÇIK MI, YARIM GÜN MÜ ÇALIŞIYOR?

22 Nisan günü bankalar açık olacak ve hizmet vermeyi sürdürecek.

RESMİ TATİLLER TAKVİMİ

Resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü ve 1 Mayıs günü genel tatil günleridir.

Resmi bayram günleri

(Değişik: 20/4/1983 - 2818/1 md.) 23 Nisan günü Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramıdır.

19 Mayıs günü Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı günüdür.

30 Ağustos günü Zafer Bayramıdır.

29 Ekim günü özel işyerlerinin kapanması zorunludur.

Dini bayramlar

Ramazan Bayramı; Arefe günü saat 13.00'ten itibaren 3,5 gündür.

Kurban Bayramı; Arefe günü saat 13.00'ten itibaren 4,5 gündür.

C) (Değişik: 22/4/2009 - 5892/1 md.) 1 Ocak günü yılbaşı tatili, 1 Mayıs günü Emek ve Dayanışma Günü tatilidir.

D) (Değişik: 20/4/1983 - 2818/1 md.) Ulusal, resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü ve 1 Mayıs günü resmi daire ve kuruluşlar tatil edilir. (1)

Bu Kanunda belirtilen Ulusal Bayram ve genel tatil günleri; Cuma günü akşamı sona erdiğinde müteakip Cumartesi gününün tamamı tatil yapılır.

Mahiyetleri itibariyle sürekli görev yapması gereken kuruluşların özel kanunlarındaki hükümler saklıdır.