Kefir haram mı? Kefir içmek caiz mi (DİYANET)?

Süt ürünleri içinde yoğurttan sonra en sık tüketilen ürün olan kefir; inek, koyun ve keçi sütünden yapılan, yüksek miktarda B1, B12 ve K2 vitamini, kalsiyum, magnezyum, biotin, folik asit, amino asitler, enzim ve probiyotik içeren ayran benzeri bir içecektir. Peki, Kefir haram mı?

Kefir haram mı?

Diyanet TV’de yer alan Diyanet’e Soralım programında kefirin haram olup olmadığına yönelik cevap verilmiştir:

Kefir bir süt ürünü, mayalamayla elde edilir. Sağlık açısından da faydalı. Marketlerde alınan kefirler soğuk ortam tutulduğu zaman içindeki alkol oranı çok düşük oluyor. Caizdir. Evde yapılanlar da eğer soğuk ortam korursa içindeki alkol yükselmiyor, düşük kalmıyor bu da caizdir. Önemli ola kefirim soğuk ortamda tutulmasıdır.

Mayalanması kısa süren "kefir"in alkolsüz olup sarhoş etmediği, besleyici olduğu ve birçok hastalıkların tedavisinde kullanıldığı açıklanmaktadır. Böyle bir kefirin içilmesinde dinen bir sakınca yoktur.

Fakat %0,5 derecede alkol ihtiva edecek derecede mayalanmış kefirin içilmesi ise caiz değildir.

Haberin Devamı