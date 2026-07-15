GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemKaza yerinde 'Ceza yerine aracını yaptırayım' teklifinde bulunan alkollü sürücü polisi görünce kaçtı
HaberlerGündem Haberleri Kaza yerinde 'Ceza yerine aracını yaptırayım' teklifinde bulunan alkollü sürücü polisi görünce kaçtı

Kaza yerinde 'Ceza yerine aracını yaptırayım' teklifinde bulunan alkollü sürücü polisi görünce kaçtı

15.07.2026 - 00:28Güncellenme Tarihi:

Kaynak: KARABÜK (İHA)

Kaza yerinde 'Ceza yerine aracını yaptırayım' teklifinde bulunan alkollü sürücü polisi görünce kaçtı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde otomobille hafif ticari aracın çarpıştığı maddi hasarlı kazanın ardından alkollü olduğu öne sürülen sürücü, karşı taraftaki sürücüye ceza olarak ödeyeceği parayla aracını yaptırmayı teklif etti. Polisi görünce olay yerinden kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

Haberin Devamı

Kaza, Safranbolu-Bartın kara yolu Akçasu TOKİ Kavşağı mevkisinde meydana geldi. Osman A. idaresindeki 78 TV 084 plakalı hafif ticari araç ile 06 JZ 055 plakalı otomobil çarpıştı.

İLGİLİ HABER

Çanakkale'de seyir halindeki tırın dorsesi alev alev yandı
Çanakkale'de seyir halindeki tırın dorsesi alev alev yandı

Haberin Devamı

Kazada yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar meydana geldi. İddiaya göre, alkollü olduğu öğrenilen otomobil sürücüsü, polis ekiplerinin çağrılmasını istemeyerek karşı taraftaki sürücüye, ceza olarak ödeyeceği parayla aracını yaptırmayı teklif etti. Taraflar arasında yaşanan diyalog cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

Haberin Devamı

İLGİLİ HABER

Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği domates yüklü kamyonet takla attı
Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği domates yüklü kamyonet takla attı

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ancak alkollü olduğu öne sürülen otomobil sürücüsü, ekipler olay yerine ulaşmadan saniyeler öncesinde kaza yerinden kaçtı.

İLGİLİ HABER

Hatay’da takla atarak bahçeye uçan otomobilin sürücüsü yaralandı
Hatay’da takla atarak bahçeye uçan otomobilin sürücüsü yaralandı

Polis ekipleri, olay yerinden ayrılan sürücünün kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlatırken, otomobil plakasına çeşitli maddelerden 51 bin 662 TL para cezası kesildi.

İLGİLİ HABER

Milas'ta ormanlık alanda yangın çıktı ekipler müdahale ediyor
Milas'ta ormanlık alanda yangın çıktı ekipler müdahale ediyor

Araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

Güncel Haberler

Bamya fiyatları tavan yaptı, üreticisine kazandırdı
#Ekonomi

Bamya fiyatları tavan yaptı, üreticisine kazandırdı

Kırıkkale’de kayıp ihbarından vahşet çıktı: Babasını parçalayıp tuvalete gömmüş
#Gündem

Kırıkkale’de kayıp ihbarından vahşet çıktı: Babasını parçalayıp tuvalete gömmüş

Kaza yerinde 'Ceza yerine aracını yaptırayım' teklifinde bulunan alkollü sürücü polisi görünce kaçtı
#Gündem

Kaza yerinde 'Ceza yerine aracını yaptırayım' teklifinde bulunan alkollü sürücü polisi görünce kaçtı