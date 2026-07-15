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Kırıkkale’de kayıp ihbarından vahşet çıktı: Babasını parçalayıp tuvalete gömmüş

15.07.2026 - 00:44Güncellenme Tarihi:

Kaynak: KIRIKKALE (İHA)

Kırıkkale’nin Çelebi ilçesinde babasını öldürüp cesedini parçalara ayırdıktan sonra evin eklentisinde bulunan tuvalete gömen şahıs, daha sonra jandarmaya giderek kayıp ihbarında bulundu. Çelişkili ifadeleri üzerine cinayeti işlediği belirlenen şahıs ile olayla bağlantılı 2 şüpheli gözaltına alındı.

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Olay, Çelebi ilçesine bağlı Karaağaç köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ö.A. (25) isimli şahıs, babası Yusuf Ayan’dan (55) yaklaşık bir gündür haber alamadığını belirterek kayıp ihbarında bulundu.

2Kırıkkale’de kayıp ihbarından vahşet çıktı: Babasını parçalayıp tuvalete gömmüş

 

 

 

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3Kırıkkale’de kayıp ihbarından vahşet çıktı: Babasını parçalayıp tuvalete gömmüş

Savcılığın talimatıyla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ayan’ın bulunması için kapsamlı çalışma yürüttü.

4Kırıkkale’de kayıp ihbarından vahşet çıktı: Babasını parçalayıp tuvalete gömmüş

Soruşturma kapsamında ihbar sahibi Ö.A. ile olayla bağlantısı olabileceği değerlendirilen kişilerin ifadelerine başvuruldu.

5Kırıkkale’de kayıp ihbarından vahşet çıktı: Babasını parçalayıp tuvalete gömmüş

Ö.A.’nın ifadelerinde çelişkiler tespit edilmesi üzerine ev ve çevresinde yoğunlaştırıldı.

6Kırıkkale’de kayıp ihbarından vahşet çıktı: Babasını parçalayıp tuvalete gömmüş

Jandarma ekiplerince yapılan aramada, Yusuf Ayan’ın cansız bedenine ait parçalar, ikamet ettiği evin eklentisinde bulunan tuvalette tespit edildi. Ayan’ın cesedinin parçalara ayrıldığı belirlendi.

7Kırıkkale’de kayıp ihbarından vahşet çıktı: Babasını parçalayıp tuvalete gömmüş

Olayla ilgili Ö.A’nın da aralarında bulunduğu 3 şüpheli gözaltına alındı. Kimliği belirlenen bir şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

8Kırıkkale’de kayıp ihbarından vahşet çıktı: Babasını parçalayıp tuvalete gömmüş

Cansız bedene ait parçalar, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

9Kırıkkale’de kayıp ihbarından vahşet çıktı: Babasını parçalayıp tuvalete gömmüş

Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturmanın tüm yönleriyle ve büyük bir titizlikle sürdürüldüğü bildirildi.