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Çanakkale'de seyir halindeki tırın dorsesi alev alev yandı

15.07.2026 - 00:23Güncellenme Tarihi:

Kaynak: ÇANAKKALE (İHA)

Çanakkale'de seyir halindeki tırın dorsesi alev alev yandı

Çanakkale'de Lapseki-Biga yolu üzerinde seyir halindeyken yangın çıkan tırın dorsesi kullanılamaz hale geldi.

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Olay, saat 22.30 sıralarında Lapseki-Biga yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen tırın dorsesinde seyir halindeyken yangın çıktı.

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Yangını fark eden sürücü, tırı emniyet şeridine park ettikten sonra kendisini dışarı attı. Daha sonrasında 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine itfaiye, Orman Genel Müdürülüğü ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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Kısa sürede büyüyen ve tırın dorsesini tamamen saran yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Orman Genel Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın ormana sıçramadan söndürülürken, dorse kullanılamaz hale geldi.

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Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

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