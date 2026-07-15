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Hatay’da takla atarak bahçeye uçan otomobilin sürücüsü yaralandı

15.07.2026 - 00:13Güncellenme Tarihi:

Kaynak: HATAY (İHA)

Hatay’da takla atarak bahçeye uçan otomobilin sürücüsü yaralandı

Hatay’da sürücüsünün kontrolünü kaybetmesiyle takla atarak ters dönen otomobilin sürücüsü yaralandı.

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Kaza; Kırıkhan ilçesi Kurtlusoğuksu Mahallesi’nde yaşandı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla atarak ters döndü. Bahçede ağaçların içerisinde kalan otomobilin sürücüsünü itfaiye ekipleri kurtardı. Yaralı sürücü ilk müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alındı.

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Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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