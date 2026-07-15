Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği domates yüklü kamyonet takla attı
15.07.2026 - 00:19Güncellenme Tarihi:
Hatay’da sürücüsünün kontrolünü kaybetmesiyle takla atarak ters dönen domates yüklü kamyonetteki 2 kişi yaralandı.
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Kaza; otoban üzeri Erzin ilçe merkezi mevkiinde yaşandı. Seyir halinde olan domates yüklü kamyonet takla atarak ters döndü. Kazada hurdaya dönen araçtaki 2 kişi yaralandı.
Yaralı şahısları itfaiye ekipleri kurtardı. Yaralı 2 kişi ilk müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alındı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.