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Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği domates yüklü kamyonet takla attı

15.07.2026 - 00:19Güncellenme Tarihi:

Kaynak: HATAY (İHA)

Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği domates yüklü kamyonet takla attı

Hatay’da sürücüsünün kontrolünü kaybetmesiyle takla atarak ters dönen domates yüklü kamyonetteki 2 kişi yaralandı.

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Kaza; otoban üzeri Erzin ilçe merkezi mevkiinde yaşandı. Seyir halinde olan domates yüklü kamyonet takla atarak ters döndü. Kazada hurdaya dönen araçtaki 2 kişi yaralandı.

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Yaralı şahısları itfaiye ekipleri kurtardı. Yaralı 2 kişi ilk müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alındı.

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Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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