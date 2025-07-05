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GündemKayseri'de hobi olarak başladı! Boş arsaya yeni yöntemle dikti, siparişlere yetişemiyor
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Kayseri'de hobi olarak başladı! Boş arsaya yeni yöntemle dikti, siparişlere yetişemiyor

05.07.2025 - 13:47Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Kayseri'de hobi olarak başladı! Boş arsaya yeni yöntemle dikti, siparişlere yetişemiyor

Kayseri'de yaşayan Çetin Demir'in 5 yıl önce hobi olarak kurduğu organik bahçede ahududu toplanmaya başlanırken Demir; taleplere yetişmekte zorlandığını aktardı.

Kocasinan ilçesine bağlı Çevril Mahallesi'nde bulunan arsalarını değerlendirmek isteyen ve 5 yıl önce ahududu ile böğürtlen yetiştirerek organik bahçe yapan Çetin Demir, sezonun açıldığını söyledi.

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Vatandaşların bahçelerine gelerek kendi elleriyle ahududu toplama keyfini yaşayabileceklerini aktaran Demir, taleplere yetişemediklerini de sözlerine ekledi. Güzel bir ortamda misafirlerini ağırlamaya gayret ettiklerini kaydeden Çetin Demir, "6 dönümlük bahçemiz 5 yaşında. Yarısında böğürtlen, yarısında ahududu yetiştirme girişiminde bulunduk.

Kayseride hobi olarak başladı Boş arsaya yeni yöntemle dikti, siparişlere yetişemiyor

Gelen vatandaşlarımız burada kendi elleriyle topluyor. Burası organik, herhangi bir ilaç takviyesi yapmıyoruz. Ben ilklerdenim, Kayseri'de başka yok. Bunu bildiğimiz için bu işe girdik ve şuanda üst seviyeye geldi. Talebe yetişemiyoruz. Sosyal medyada paylaştığımız zaman buraya gelen vatandaşlarımız boş gidiyor. Bu sezon İç Anadolu Bölgesi'nde don olayları gerçekleşti.

Kayseride hobi olarak başladı Boş arsaya yeni yöntemle dikti, siparişlere yetişemiyor

Bu don olayından biz de nasibimizi aldık, böğürtlenlerimizi bu sene soğuk aldı. Ahududularımız etkilenmedi, şuanda çok güzeller ve talebe yetişemiyoruz. Burada iki tane yerimiz var. Baraja karşı kır bahçemiz çok güzel, otantik bir yer. Böğürtlen bahçemizde de güzel bir mekanımız var. Vatandaşlarımızı karşılıyoruz" dedi.

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Kayseride hobi olarak başladı Boş arsaya yeni yöntemle dikti, siparişlere yetişemiyor

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