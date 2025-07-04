Trabzon Valisi dayanamadı, isyan etti: Fındık zamanı bir araya geliyorlar

Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Trabzon Ticaret Borsası tarafından 2013 yılında kurulan örnek fındık bahçesinde incelemelerde bulundu. Fındık üretimi ve rekoltesiyle ilgili bilgi almak amacıyla yapılan ziyarete yerel yöneticiler ve tarım uzmanları da katıldı. Trabzon'daki fındık bahçelerinde ortalama verimliliğin dekara 70-80 kilogram arasında olduğu belirtilirken, örnek bahçede bu rakamın 250-300 kilogram seviyelerine kadar çıktığı ifade edildi. Ziyaret sırasında bahçe sahibi Ömer Ustaömeroğlu'ndan bilgiler alan Vali Yıldırım, fındık üretiminin ekonomik değerini vurguladı.

Trabzon Ticaret Borsası Başkanı Eyyüp Ergan ve Tarım ve Orman İl Müdürü İsa Kaplan'ın da hazır bulunduğu ziyarette Trabzon'daki fındık üretiminin arttırılması için yapılması gereken çalışmalara dair fikir alışverişinde bulundu.





"Günümüzde fındıkçılıktan para kazanan insan sayısı azaldı"

Günümüzde fındıkçılıktan para kazananların sayısırır azaldığını kaydeden Vali Yıldırım, "Aynı alanda üreticimiz ne kadar güzel bir değişim sağlamış. Ziraat mühendislerinin önerilerine uymuş, 300 kilo fındık bekliyor. Maşallah diyelim, bu çok güzel bir gelişme. Eski usul bahçelerde bile bakımla ne kadar yol alınabileceğini görüyoruz. Türkiye ortalaması 48-50 kilo civarındayken, üreticimiz klasik fidelerle oluşturulmuş bahçelerde gerekli bakımı yaparak 150 kilo aldığını söylüyor. Bu büyük bir fark. Fındıkta çok çalışıyoruz ama az üretim yapıyoruz. Bu nedenle üretimi artırmamız şart. Günümüzde fındıkçılıktan para kazanan sizin gibi insan sayısı azaldı" diye konuştu.

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"Fındık zamanı bir araya geliyorlar"

İl dışında yaşayanların genelde fındık zamanı bir araya gelerek fındık topladığını kaydeden Yıldırım, "Bu işi yapanların sayısını artırmamız gerekiyor. İnsanlar, fındıktan para kazanıldığını görmeli ve bu işe bu anlayışla bakmalı. Yoksa fındık birçok kişi için ikinci iş konumunda. İstanbul, Tekirdağ, Bursa gibi şehirlerde yaşayanlar, yazın 'Kardeşler fındık zamanı buluşalım' diyerek dededen, babadan kalma fındığı toplamaya geliyorlar. Ancak uzaktan ilgilenmekle bu iş bu kadar olur. Sahip çıkmak çok önemli. Gerçekten fındıkçılık yapacak olanlar bu işi ciddiyetle yapmalı ki hem para kazanılsın hem de Türkiye'nin fındık rekoltesi artsın. Fındık, bizim için önemli bir sanayi ürünü. Buğday veya ekmek gibi temel bir gıda olmayabilir ama fındık olduğunda insanlar daha zengin yaşar. Bu çok kıymetli bir şey. Eskiden Düzce ve Akçakoca civarında çok büyük fındık üreticileri vardı. Şimdi hâlâ var ama verimler düştüğü için eskisi kadar kazanç sağlanamıyor. İnsanların ‘Benim bahçemden neden 150-200 kilo fındık almayayım?' diye kendine sorması lazım. ‘Bunu nasıl yaparım?' derse, Tarım Müdürlüklerindeki arkadaşlarımız yardımcı olabilirler. Dünyanın en güzel çikolatası fındıkla yapılan çikolatadır. En kaliteli fındık da Türkiye'nin fındığıdır "diye konuştu.