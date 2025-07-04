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Bitlis'te ayılar musallat oldu! 3 tanesi birden film ekibine saldırdı

04.07.2025 - 09:42Güncellenme Tarihi:

Kaynak : İHA

Bitlis'in Tatvan ilçesi sınırlarında bulunan Nemrut Krater Gölü doğal güzelliklerinin yanında son zamanlarda bölgede yaşayan ayılarla gündeme geliyor.

1Bitlis'te ayılar musallat oldu! 3 tanesi birden film ekibine saldırdı

Doğal yaşam alanı olan ve birçok yabani hayvana ev sahipliği yapan Nemrut Krater Gölü ve çevresinde vatandaşlar günübirlik ziyaretler gerçekleştirerek, doğanın ve bölgenin fotoğraflarını çekiyor.

2Bitlis'te ayılar musallat oldu! 3 tanesi birden film ekibine saldırdı

Bölgede belgesel çekimi yapan bir ekip, önceki gün Nemrut Krater Gölü kenarına gitti. Konsept olarak kek pişirmeye başlayan ekibin bu kez misafiri ayılar oldu.

3Bitlis'te ayılar musallat oldu! 3 tanesi birden film ekibine saldırdı

Belgesel ekibi çadır kurarak burada çekimler yapmak üzere hazırlık yaptığı sırada ayılar pişirilen kekin kokusuna geldi. Önce ekibe saldıran ayılar, daha sonra kek ve malzemelere zarar verdi.

4Bitlis'te ayılar musallat oldu! 3 tanesi birden film ekibine saldırdı

O anları görüntüleyen ekipten yönetmen Atilla Görür, "Kek yapıp çekim sonrası yemek istedik. Ayılar nereden geldi anlamadık.

5Bitlis'te ayılar musallat oldu! 3 tanesi birden film ekibine saldırdı

Birden bire ortaya çıktılar. Ekipmanları darmadağın ettiler, kekleri de yediler. Canımızı zor kurtardık. Doğa harika ama burada kuralları ayılar koyuyor" dedi.

6Bitlis'te ayılar musallat oldu! 3 tanesi birden film ekibine saldırdı

Olay sonrası ekip, çekimlerine ara vererek bölgeden ayrıldı.

7Bitlis'te ayılar musallat oldu! 3 tanesi birden film ekibine saldırdı

Nemrut Krater Gölü'nde ayıların sık görülmesi nedeniyle uzmanlar, bölgeye gidecek vatandaşlara ve ekiplerin dikkatli olmaları, yiyecekleri açıkta bırakmamaları konusunda uyarıda bulunuyor.