GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemTemmuz ayında lapa lapa kar yağdı: Yazı görmeden kış geri geldi
HaberlerGündem Haberleri Temmuz ayında lapa lapa kar yağdı: Yazı görmeden kış geri geldi

Temmuz ayında lapa lapa kar yağdı: Yazı görmeden kış geri geldi

04.07.2025 - 09:18Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Temmuz ayında lapa lapa kar yağdı: Yazı görmeden kış geri geldi

Bayburt'un 3 bin rakımlı Soğanlı Dağları'nın zirvelerine kar yağdı. Yüksek kesimli tepeler ve dağlar beyaza bürünürken, şehir merkezinde de aralıklarla sağanak yağış etkili oluyor.

Yaz mevsiminin bir türlü yaşanmadığı Bayburt'ta, gece saatlerinde hava sıcaklıkları bir hayli düşüyor. Özellikle Soğanlı Dağı'nın zirveleri kar ve yoğun sisle kaplandı. Bölgede yaşayan vatandaşlar, yaz ortasında gördükleri kar karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi.

İLGİLİ HABER

Yolda yürürken 30 yıldır kayıp olduğu ortaya çıktı! Konya'da kimse inanmadı, tek telefonda çözüldü
Yolda yürürken 30 yıldır kayıp olduğu ortaya çıktı! Konya'da kimse inanmadı, tek telefonda çözüldü

Yıldıray Ata isimli bir vatandaş, "4 Temmuz Cuma, anlık Bayburt Soğanlı Dağları. Burası Bayburt, kar da yağar. Yazı görmeden kışımız geri geldi" diyerek, karın yağdığı dağları cep telefonuyla kayda aldı.

Temmuz ayında lapa lapa kar yağdı: Yazı görmeden kış geri geldi

Öte yandan, Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü verilerine göre kent merkezinde gün içerisinde aralıklarla gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Bununla birlikte, Bayburt'ta en düşük sıcaklık 2,2 dereceyle 2 bin 300 rakımlı Kavlatan köyünde, en yüksek sıcaklık ise 10,7 dereceyle Aydıntepe ilçesinde ölçüldü.

Güncel Haberler

İzmir'in dağları siyaha büründü: Bu Ödemiş'in yaşadığı en büyük felaket!
#Gündem

İzmir'in dağları siyaha büründü: Bu Ödemiş'in yaşadığı en büyük felaket!

Trabzon Valisi dayanamadı, isyan etti: Fındık zamanı bir araya geliyorlar
#Gündem

Trabzon Valisi dayanamadı, isyan etti: Fındık zamanı bir araya geliyorlar

Bitlis'te ayılar musallat oldu! 3 tanesi birden film ekibine saldırdı
#Gündem

Bitlis'te ayılar musallat oldu! 3 tanesi birden film ekibine saldırdı