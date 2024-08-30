Kayseri'de heyecanlandıran keşif: Tam 8 milyon yıllık domuz fosili bulundu!
Kayseri'de Yamula Barajı kıyısında devam eden kazılarda 7,5-8 milyon yıl öncesine ait olduğu düşünülen domuz kafatası bulundu. Kazı Başkanı Prof. Dr. Okşan Başoğlu, fosili bir bütün olarak çıkarmak için çalışma yürüttüklerini belirterek, "İlk kez böyle bütün halde bulduk. Hatta dev domuz olarak da nitelendiriyoruz. Geç Miyosen dönemine ait. 7,5- 8 milyon öncesi diye niteleyebiliriz" dedi.
30.08.2024 - 17:00 | | Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)