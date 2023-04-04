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Kayınbiraderini öldürüp, 'Namusumu temizledim' diyen kadın adliyede

Şanlıurfa'da, kayınbiraderi Ferdi B.'yi (41) tabancayla öldürüp 'Namusumu temizledim' diyerek bağıran Hülya B. (33), çelik yelek giydirilerek adliyeye sevk edildi.

04.04.2023 - 14:50 |
Kayınbiraderini öldürüp, 'Namusumu temizledim' diyen kadın adliyede

Olay, dün öğle saatlerinde, Paşabağı Mahallesi'nde meydana geldi. Evli ve 3 çocuk annesi Hülya B., eşinin kardeşi Ferdi B. ile ilişki yaşadı. Eşi cezaevinde olan Hülya B., iddiaya göre çektiği uygunsuz görüntülerini sosyal medyada paylaşma tehdidinde bulunan kayınbiraderiyle buluşmak için Diyarbakır'dan Şanlıurfa'ya geldi.

Hülya B., buluşma noktasına gelen kayınbiraderini, bir süre tartıştıktan sonra tabancayla peş peşe ateş ederek öldürdü. Cep telefonu kamerasıyla da kaydedilen olayın ardından, 'Namusumu temizledim, polisi arayın' dediği duyulan Hülya B., ihbarla olay yerine gelen polis ekiplerine teslim oldu.

Kayınbiraderini öldürüp, Namusumu temizledim diyen kadın adliyede

Hülya B., emniyetteki işlemlerinin ardından çelik yelek giydirilip hastanede sağlık kontrolünden geçirildi ve adliyeye sevk edildi.

ARALARINDA BOĞUŞMA YAŞANDI

Öte yandan ikilinin arasında yaşanan boğuşmadan sonra Ferdi B., yere düşen kadının elinden silahı almaya çalışırken vuruldu. Ayağa kalkan kadın, vücudunun ön kısmı otomobilin altına giren Ferdi B.‘nin kafa bölgesine bir el daha ateş etti. Saniye saniye kameraya yansıyan görüntülerde şahıs hayatını kaybetti.

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