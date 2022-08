Kartal Cemevi Başkanı Sarıtaş’a saldırıyla ilgili tutuklanan şüphelilerin ifadeleri ortaya çıktı

Kartal Cemevi Vakfı Başkanı Selami Sarıtaş’ın, 5 Ağustos günü akşam saatlerinde evinin yakınında darp edilmesine ilişkin 9 şüpheli gözaltına alınmıştı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kartal’daki Anadolu Adliyesi’ne sevk edildi. Savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından şüphelilerden A.Y., M.D., M.F. ve N.D. tutuklama talebiyle, diğer şüpheliler B.S., S.A., B.E., R.O.İ. ve E.Y. ise adli kontrol talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. Tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilen 4 şüpheli "basit yaralama" suçundan tutuklandı. 5 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Tutuklanan şüphelilerin hakimlikteki ifadeleri ortaya çıktı.



“Suçsuzum”

Şüphelilerden M.D., diğer şüphelileri mahalleden tanıdığını, kendisinin olayla bir ilgisi olmadığını söyleyerek, “Bir komşumuzun kızını orada ziyaret ettik. Bir hastamız vardı, onunla ilgilenmesini talep ettik. Sonra çıktık, kafeye gittik. Kafede N.D. müşteki Selami Sarıtaş için sitemkar sözler söyledi. Aceleyle kalktı gitti. Kısa süre sonra M.F. ile telefonda konuştuk. Sohbet esnasında ben N.D.’nin bahsettiği olayı M.F.’ye anlattım. O gün aracımı çalışanım aldı. Ben kimseye para vermedim, para almadım. Ben kimseye ‘bu olayla ilgili gitsinler ifade versinler, şahsi mesele desinler, cemevini karıştırmasınlar’ demedim. Ben suçsuzum, kimseyi azmettirmedim” dedi. M.F. isimli şüpheli müştekiyi tanımadığını söyleyerek, kimseyi suç işlemeye azmettirmediğini ve suçlamayı kabul etmediğini söyledi.



“Olayı da haberlerden öğrendim”

Müştekiyi tanımadığını öne süren şüpheli A.Y., “Olaydan 2 saat önce Maltepe’deki dükkanda otururken S.G. bana kız arkadaşının kendisine sipariş verdiğini, yemeğini götüreceğini ve kendisini Kartal’a bırakmamı söyledi. Yoldayken de bana ‘Geri dön’ dedi. Dragos’a doğru gitmemi söyledi. Bir ara sokağa girdik. Bir anda beni sallayarak durdu. Birden motordan inerek arabanın yanına gitti. Ben motorda beklerken bir ses geldi ve baktığımda S.G.’nin bana doğru koştuğunu gördüm. Bana kaçmamı söylemedi ve beni kovalayan kimseyi de görmedim. Yoldayken konuşmuş olabilir ama kafamdaki kasktan dolayı bir şey duymadım. Ben kimseden para almadım ve kimseyi darp etmedim. Olayı da haberlerden öğrendim” dedi.



Müşteki Selami Sarıtaş’ı cemevi yönetiminden tanıdığını söyleyen şüpheli N.D. ise, olayla bir ilgisi olmadığını ve diğer şüphelilerin ise bu suça karışıp karışmadığını bilmediğini söyledi. “Ben kimseyi azmettirmedim” diyen şüpheli, suçsuz olduğunu öne sürdü.