Kars’a 4 alanda büyük destek: Yerel Kalkınma Hamlesi başvuruları 15 Mayıs’a kadar sürecek

07.05.2026 - 21:50Güncellenme Tarihi:

Kaynak: KARS (İHA)

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesindeki Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen "Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı 2026" kapsamında Kars için belirlenen öncelikli yatırım alanları açıklandı. Programla birlikte Kars’ta tarım, hayvancılık, turizm ve gıda sanayisinde üretim kapasitesinin artırılması hedefleniyor.

Kars’ın ekonomik potansiyelini harekete geçirmeyi amaçlayan program kapsamında yatırımcılar için önemli destekler sunulurken, bölgesel kalkınmayı hızlandıracak dört stratejik alan ön plana çıkarıldı.

"Entegre büyükbaş hayvancılık yatırımları desteklenecek"

Program kapsamında Kars’ta entegre büyükbaş hayvancılık yatırımlarının geliştirilmesi hedefleniyor. Modern tesislerin kurulmasıyla et ve süt üretiminde verimliliğin artırılması, üretim kapasitesinin büyütülmesi ve hayvancılık sektörünün daha rekabetçi hale getirilmesi amaçlanıyor.

Kars’ın hayvancılık alanındaki güçlü potansiyelinin ekonomiye daha fazla katkı sunması hedeflenirken, üreticilerin modern teknolojiyle buluşturulması da programın öncelikleri arasında yer alıyor.

"Turizmde konaklama altyapısı güçlenecek"

Teşvik programı kapsamında Kars’ta konaklama tesislerine yönelik yatırımlar da desteklenecek. Özellikle kış turizmi, kültür turizmi ve doğa turizmi açısından önemli potansiyele sahip olan kentte, yeni konaklama alanlarının oluşturulmasıyla turizm altyapısının güçlendirilmesi hedefleniyor.

Yapılacak yatırımlar sayesinde hem turist sayısının artırılması hem de bölge ekonomisine katkı sağlanması bekleniyor.

"Kaz ürünleri işlenerek katma değer sağlanacak"

Kars’ın önemli yöresel değerlerinden biri olan kaz yetiştiriciliği de programın destek alanları arasında yer aldı. Kaz ürünlerinin işlenmesine yönelik yatırımlarla yerel üretimin katma değer kazanması, yeni istihdam alanlarının oluşması ve ürünlerin daha geniş pazarlara ulaştırılması amaçlanıyor.

Bölgeye özgü üretim modelinin sanayiyle buluşturulması sayesinde kırsal kalkınmaya da önemli katkı sağlanması öngörülüyor.

"Kavılca buğdayı ekonomiye kazandırılacak"

Ata tohumu olarak bilinen Kavılca buğdayından üretilecek dondurulmuş unlu mamuller de destek kapsamına alındı. Geleneksel ürünlerin ekonomik değere dönüştürülmesini hedefleyen programla birlikte, Kars’ın coğrafi ve kültürel değerlerinin markalaşması amaçlanıyor. Bu yatırımlar sayesinde hem yerel üreticilerin desteklenmesi hem de Kars’a özgü ürünlerin ulusal ve uluslararası pazarlarda daha fazla yer bulması hedefleniyor.

"Başvurular 15 Mayıs’a kadar sürecek"

"Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı 2026" kapsamında yatırım yapmak isteyen girişimciler için başvurular 2 Mart 2026 tarihinde başladı. Başvuruların 15 Mayıs 2026 tarihine kadar devam edeceği bildirildi. Programın, Kars’ın ekonomik gelişimine ivme kazandırması, üretim ve istihdamı artırması bekleniyor.

