Coğrafi İşaretli Çeribaşı kirazında 250 tonluk hasat şenliği başladı!

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AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Edirne'nin turizmin yanı sıra tarımıyla da öne çıktığını belirtti.



Edirne Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse de köyde 22 üreticinin kiraz yetiştiriciliği yaptığını belirtti.



Edirne'deki toplam kiraz üretiminin yaklaşık yarısının bölgede gerçekleştirildiğini aktaran Köse, "Çeribaşı köyümüzde 300 dekarlık alanda yıllık yaklaşık 250 ton kiraz hasadı elde edilmektedir. Hem iç pazarda hem de dış pazarda önemli bir yere sahip olan kirazlarımız, hasat döneminde elle tek tek toplanmakta, kalite standartlarına göre sınıflandırılıp paketlenerek ihracata hazırlanmaktadır." diye konuştu.