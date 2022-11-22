Karkamış’a roketli saldırı sonrası kahreden detay

İstiklal Caddesi saldırısının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri’nce (TSK) Suriye ve Irak’ın kuzeyindeki terör yuvalarına düzenlenen Pençe-Kılıç Hava Harekatı’yla büyük darbe vurulan terör örgütü PKK/YPG dün Suriye’nin kuzeyindeki Tel Rıfat ve Ayn El Arap (Kobani) bölgesinden Gaziantep’in Karkamış ilçesine sivil yerleşim yerlerini hedef alarak roketler ve havan toplarıyla saldırı düzenledi. Saldırıda biri anaokulu öğrencisi, biri öğretmen iki kişi şehit oldu, 2’si ağır 19 kişi de yaralandı.

OKULLAR HASAR GÖRDÜ

Teröristlerin ateşlediği roket ve havanlar Kocatepe İlkokulu, Nigar Tiryakioğlu Çok Programlı Anadolu Lisesi, Karkamış Anaokulu ile 2 eve isabet etti. Patlayan roket ile havan mermilerinin şarapnelleri ve oluşan basınç nedeniyle çok sayıda ev, işyeri ve okulda hasar meydana geldi. Saldırı sırasında Kocatepe İlkokulu’nda öğretmenler odasında bulunan öğretmen Ayşenur Alkan (22), şarapnel parçalarının isabet etmesiyle şehit oldu. Nigar Ertürk Anadolu Lisesi’nde ise öğrenciler, sığınaklara yönlendirilerek saldırılardan korundu.

Saldırılar sırasında bir roket ise Etiler Mahallesi’nde yaşayan Karataş ailesinin evine isabet etti. Patlamada evde bulunan anaokulu öğrencisi Hasan Karataş (5) şehit oldu, 5 aylık hamile olan yengesi Büşra Karataş ise ağır yaralandı. Yapılan müdahale ile hayata geri döndürülen Büşra Karataş ile bebeğinin hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi. Saldırıda yaralanan 19 kişiden 7’sinin tedavileri devam ediyor. Karkamış Sınır Kapısı yakınında bulunan bir TIR da saldırının hedefi oldu. Yakınına düşen roketin yangın çıkarmasıyla TIR, kullanılamaz hale geldi. Saldırının ardından terör mevzilerine yapılan atışlarda obüs mermilerinin üzerine şehit Ayşenur Alkan ve Hasan Karataş’ın isimleri yazıldı.

TERÖR HEDEFLERİ VURULDU

Gaziantep ve Kilis’e yönelik roketli saldırılar sonrası sınır hattında tedbirler artırıldı. Teröristlerin bulunduğu noktalar, Türk savaş uçakları ve sınır birlikleri tarafından obüs ve çok namlulu roketatarlarla ateş altına alındı.

ÖNCÜPINAR’A 2 ROKET

Tel Rıfat bölgesinden teröristlerce dün ateşlenen iki roket mermisi, Kilis’in Öncüpınar Sınır Kapısı yakınlarına düştü. Boş arazide patlayan mermiler, herhangi bir can kaybına yol açmadı. Önceki akşam ateşlenen bir roket polis özel harekat yerleşkesine isabet etmiş, patlamada 1 asker ile 7 polis yaralanmıştır.

YÜREĞİMİZ YANIYOR

Saldırıda sınıf öğretmeni Ayşenur Alkan (22) ile anaokulu öğrencisi Hasan Karataş (5) şehit oldu. Karataş’ın, CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat’ın yeğeni olduğu öğrenildi. Milletvekili Polat, sosyal medyadan “Yüreğimiz yanıyor. Gaziantep’in Karkamış ilçesine hain terör örgütü tarafından düzenlenen roket saldırısında yeğenimiz Hasan Karataş hayatını kaybetti. Teröre lanet olsun” mesajını paylaştı.

SOYLU: BEDELİNİ ÖDEYECEKLER

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, roketli saldırıların yaşandığı Gaziantep Karkamış’ta incelemelerde bulundu. Soylu “Bugün 11:15 sıralarından bu yana kadar yaklaşık 10 adet atım gerçekleşti. Hem Karkamış içerisinde sivil yerleşim yerlerine hem de aynı zamanda gördüğünüz gibi okullarımıza bir saldırı söz konusu. 5 yaşındaki çocukların masum sivil vatandaşların üzerine bomba yağdıranlar, havan atanlar elbette bedel ödeyeceklerdir. Ödüyorlar da ödemeye de devam edeceklerdir” dedi. Bakan Özer de ilçede okulların bir hafta boyunca tatil edildiğini duyurarak, “Buradaki öğrencilerimizin ve öğretmenlerimiz ve ailelerine psikolojik destek vererek, hızlı bir şekilde okulumuzu onaracağız” ifadelerini kullandı.

BAKAN AKAR: 184 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Öte yandan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Pençe Kılıç Harekatı'nın başlangıcından bugüne kadar kara ateş destek vasıtaları ve uçaklar tarafından 184 terörist etkisiz hale getirildi" dedi. Pençe Kılıç Harekatı ile Irak kuzeyindeki Kandil, Asos, Hakurk ile Suriye kuzeyindeki Arap Pınarı, Münbiç, Zor Mağara bölgesi, Tel Rıfat, Cizire ve Derik bölgelerindeki hedeflerin vurulduğunu belirten Akar, harekatın ilk aşamasında teröristlere ait barınak, sığınak, mağara, tünel, depoların aralarında bulunduğu 89 hedefin imha edildiğini bildirdi.

Bakan Akar, Teröristler alçaklıklarını bir kez daha bütün dünyaya gösterdiler. Bunun üzerine Kara Kuvvetleri Komutanlığımızın ateş destek vasıtaları ve Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın uçakları ile bilinen bütün hedefler vuruldu, vurulmaya devam ediyor diye konuştu.