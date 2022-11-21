Bakan Soylu açıkladı: Karkamış'a 10 roket saldırısı yapıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Gaziantep'in Karkamış ilçesinde havan saldırısına hedef olan öğretmenin şehit olduğu Kocatepe İlkokulu'nda açıklama yaptı.

Bakan Soylu'nun açıklamaları şöyle:

Hepimize geçmiş olsun. Karkamış’tayız ve bugün buraya terör bölgesinden bir saldırı gerçekleşti. Dün akşam itibarıyla da saat 21.15’te antik alan dediğimiz bölgeye bir saldırı gerçekleşmişti. Boş bir alandı herhangi bir zayiat söz konusu olmamıştı. Ancak bugün 11.15 sıralarında o saatten bu saate kadar yaklaşık 10 adet atım gerçekleşti. Bugün bizim Sayın Milli Eğittim Bakanı’mız ile birlikte bir protokol programımız söz konusuydu. O esnada aldığımız haber çerçevesinde Sayın Vali’miz ile ve oradaki güvenlik görevlisi arkadaşlarımızla kurduğumuz temas sonucunda değerlendirmeleri alabilme imkanına sahip olduk.

5 AYLIK BÜŞRA KARATAŞ AĞIR YARALI

Okullarımıza da bir saldırımız oldu. Okulun hemen bahçe duvarının yanına bir düşüm söz konusu oldu. Oradan oluşan basınçla da öğretmen odasının camlarının kırılması konusu 22 yaşında Ayşenur Alkan öğrenimiz şehit oldu. Evlere isabet etmek suretiyle de saldırı devam etti. Bu saldırı sonucun da da maalesef 5 yaşında bir çocuğumuz şehit oldu. Tabii yine aynı evde Büşra Karataş 5 aylık hamileydi. O da karnından bir yara aldı. O da entübe şu anda. İlk anda öldü bilgisi geldi. Onu da 5 aylık bebeğiyle yaşatmaya çalışılıyor. İnşallah o bebek de hayata tutunur.

BEDELİNİ ÖDEYECEKLER

5 yaşındaki çocukların üzerine bomba yağdıranlar bedelini ödeyecektir. Bu büyük millet de aziz sorumluluğunu gelecek nesillere bırakmaz, hesabını soracaktır.

KARKAMIŞ'TA OKULLAR TATİL

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer de Karkamış'ta tüm okulların bu hafta tatil edileceğini söyledi.

Bakan Özer'in açıklamaları şöyle:

Acılıyız, 2 şehidimiz ve 10’a yakın yaralımız var. Şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Yaralılara acil şifalar diliyorum. Bir okula böyle bir terör saldırısının isabet etmesi bizi çok yaraladı. Öğrencilerimizin kitaplarını bırakarak sığınağa gitmeleri, okullarını terk etmeleri bizi çok hüzünlendirdi. Ayşenur Alkan’a Allah’tan rahmet diliyorum. Hızlı bir şekilde toparlanacağız. Bugünkü değerlendirmemiz sonucunda bu hafta Karkamış’taki tüm okullarımızı tatil edeceğiz. Ve aynı zamanda hem Bakanlık olarak hem de Gaziantep’teki İl Milli Eğitim Müdürlüğü’müzün tüm öğretmenleriyle birlikte buradaki öğrenci, öğretmen ve ailelere psikolojik destek ve danışmanlıkla ilgili her türlü desteği sağlayacağız.

ABD'DEN SALDIRIYA KINAMA

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, Gaziantep'in Karkamış ilçesine, Suriye'nin Ayn el-Arab bölgesindeki PKK/YPGli teröristlerce düzenlenen saldırıyı kınadı. Büyükelçiliğin Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "ABD'nin Türkiye'deki diplomatik temsilciliği olarak, bugün Karkamış'ta 3 masum insanın hayatını kaybetmesinden dolayı yas tutan Türk halkına katılıyoruz. Bu şiddeti ve haklı görülemeyecek saldırıyı güçlü bir şekilde kınıyoruz" denildi.