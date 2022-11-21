Karkamış'a yapılan saldırı sonrası terör hedefleri vuruluyor! Diyarbakır'dan savaş uçakları havalandı

Gaziantep’in Karkamış ilçesine, Suriye'nin Ayn El Arap bölgesindeki PKK/YPG’li teröristler tarafından düzenlenen 3 kişinin yaşamını yitirdiği, 10 kişinin de yaralandığı roketli saldırının ardından Karkamış’ın karşısındaki Zor Mağar bölgesi savaş uçakları tarafından vurulmaya başlandı.

DİYARBAKIR'DAN SAVAŞ UÇAKLARI HAVALANDI

Roketli saldırının ardından Diyarbakır 8'inci Ana Jet Üs Komutanlığı’ndan mühimmat yüklü savaş uçakları havalandı. Üsteki hava hareketliliği sürerken, kargo uçaklarının da iniş-kalkış yaptığı gözlendi.

Öte yandan terör örgütü tarafından atılan roketlerin bulunduğu ev ve iş yerlerinde de inceleme ve hasar tespit çalışmaları başladı.

VALİ GÜL: MİSLİ İLE KARŞILIK VERİLİYOR

Roketli saldırının ardından Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ ve protokol üyeleri ile birlikte patlamanın olduğu bölgelerde incelemelerde bulundu.