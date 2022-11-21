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Karkamış'a yapılan saldırı sonrası terör hedefleri vuruluyor! Diyarbakır'dan savaş uçakları havalandı

Gaziantep’in Karkamış ilçesine, Suriye'nin Ayn El Arap bölgesindeki PKK/YPG’li teröristler tarafından düzenlenen roketli saldırının ardından Karkamış’ın karşısındaki Zor Mağar bölgesi savaş uçakları tarafından vurulmaya başlandı.

21.11.2022 - 15:32 | | Hasan KIRMIZITAŞ,Kadir GÜNEŞ,Ahmet ATMACA / DHA
Karkamış'a yapılan saldırı sonrası terör hedefleri vuruluyor! Diyarbakır'dan savaş uçakları havalandı

Gaziantep’in Karkamış ilçesine, Suriye'nin Ayn El Arap bölgesindeki PKK/YPG’li teröristler tarafından düzenlenen 3 kişinin yaşamını yitirdiği, 10 kişinin de yaralandığı roketli saldırının ardından Karkamış’ın karşısındaki Zor Mağar bölgesi savaş uçakları tarafından vurulmaya başlandı.

YPG'den Karkamış'a roketli saldırı! 3 ölü 10 yaralı
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DİYARBAKIR'DAN SAVAŞ UÇAKLARI HAVALANDI

Roketli saldırının ardından Diyarbakır 8'inci Ana Jet Üs Komutanlığı’ndan mühimmat yüklü savaş uçakları havalandı. Üsteki hava hareketliliği sürerken, kargo uçaklarının da iniş-kalkış yaptığı gözlendi.

Öte yandan terör örgütü tarafından atılan roketlerin bulunduğu ev ve iş yerlerinde de inceleme ve hasar tespit çalışmaları başladı.

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Roketli saldırının ardından Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ ve protokol üyeleri ile birlikte patlamanın olduğu bölgelerde incelemelerde bulundu.

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