YPG'den Karkamış'a roketli saldırı! 3 ölü 10 yaralı

Gaziantep'in Karkamış ilçesine, Suriyenin Ayn El Arap bölgesindeki PKK/YPGli teröristler tarafından roketli saldırı düzenlendi. Saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 2si ağır, 6 kişi de yaralandı.

Suriyenin Ayn El Arap bölgesindeki PKK/YPGli teröristler tarafından Gaziantep'in Karkamış ilçesine roketli saldırı düzenlendi. Teröristlerin ateşlediği 5 roket mermisi, yerleşim yerlerine isabet etti. Saldırıda 2 kişi yaşamını yitirdi, 2si ağır 6 kişi de yaralandı. Yaralılar, bölgeye sevk edilen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Gaziantep Valisi Davut Gül, Terör örgütü tarafından Fıratın doğusundan Karkamış ilçe merkezine 5 adat havan/roket atılmıştır. Sivil yerleşim merkezlerine isabet eden saldırıda; 2 hemşehrimiz vefat etmiştir. 2si ağır olmak üzere 6 vatandaşımız yaralanmıştır ifadelerini kullandı.

TERÖRİSTLERİN BULUNDUĞU NOKTALAR ATEŞ ALTINA ALINDI

Saldırının ardından teröristlerin bulunduğu noktalar, sınırda konuşlu birlikler tarafından obüs ve çok namlulu roketatarlarla ateş altına alındı.

Teröristlerin ateşlediği bazı roket mermilerinin de sınırın diğer tarafındaki Cerablus kentinde yerleşim yerlerine isabet ettiği öğrenildi.

Gaziantep Valisi Davut Gül ile diğer ilgili kişiler bölgeye hareket etti.

Dün gece de yine teröristler tarafından Karkamış'a atılan 4 roket, boş araziye düşmüştü.

BAKAN SOYLU: 1'İ ÇOCUK 3 VATANDAŞ HAYATINI KAYBETTİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile katıldığı 'Ailelerde Trafik Bilincinin Geliştirilmesi İş Birliği Protokolü' imza töreninin ardından Gaziantep'in Karkamış ilçesine gerçekleştirilen havan saldırısına ilişkin açıklama yaptı. Bakan Soylu, öğle üzeri sınır ötesinden 3 havan atışı yapıldığını belirterek, "Bunların yerleşim yerlerine isabet edenleri oldu. 6 yaralımız vardı, onlar hastaneye intikal ettirildi. Maalesef ilk aldığımız bilgiler çerçevesinde 3 vatandaşımız hayatını kaybetti. Bunlardan 1'i çocuk, 1'i öğretmen. Yerleşim yerine isabet eden, mahalleye isabet eden bir havan sonucunda böyle bir kaybımız söz konusu. Allah rahmet eylesin. Şu anda yaralılarımız var. Onlar da hastanelerde tedavileri devam ediyor. Dün gerçekleştirilen ve terör örgütünün büyük kayıplar verdiği operasyondan sonra, buna yönelik gerçekleştirilen saldırılara da cevabı en güçlü şekilde verilecektir. Bu konuda gerekli bütün adımlar atılacaktır" dedi.

Bakan Soylu, havanın okulun bahçesine düştüğünü belirterek, "Okul değil, okulun bahçesine bir atış geldi. İlk aldığımız bilgiler çerçevesinde 1 çocukla 1 öğretmen ve ilgili mahallede ağır yaralı olan 1 vatandaşımız hayatını kaybetti" diye konuştu.

'TERÖR ÖRGÜTÜNÜN İNSANLIK DIŞI SALDIRISINI LANETLİYORUZ'

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise terör saldırısı sonrasında Twitter üzerinden bir mesaj paylaştı. Çelik, "

Terör örgütü tarafından Karkamış ilçe merkezine havan/roket atılması sonucu hayatını kaybeden canlarımıza Allah’tan rahmet diliyoruz... Yaralılarımıza acil şifa diliyoruz. Terör örgütünün bu insanlık dışı saldırısını lanetliyoruz. Terör örgütüne en ağır bedeli ödeteceğiz!" ifadelerini kullandı.

MSB: TSK, SALDIRILARA MİSLİYLE KARŞILIK VERİYOR

Milli Savunma Bakanlığı'nca (MSB) "Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), saldırılara misliyle karşılık veriyor" açıklaması yapıldı.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından, Gaziantep'in Karkamış ilçesine gerçekleştirilen havan saldırısı sonrası açıklama yapıldı. Açıklamada, "Çocuk, yaşlı; öğrenci-öğretmen demeden, masum sivillere yönelik saldırılarını sürdüren, okulları dahi hedef alma alçaklığını gösteren hainlerden yaptıklarının hesabı soruldu, sorulmaya devam ediyor. TSK, saldırılara misliyle karşılık veriyor" denildi.