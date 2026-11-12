Marmara için korkutan deprem uyarısı! İki bölgeyi işaret edip açıkladı: 7,1 büyüklüğünde deprem kaçınılmaz

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Kuzey Anadolu Kırığı boyunca depremlerin "mehter yürüyüşü" gibi iki ileri bir geri hareket ettiğini ve Düzce depreminin bu döngüde bir "geri adım" olduğunu vurgulayan Ercan, bundan sonraki süreç için "Bolu ile Kocaeli arasındaki Sakarya çukuru yer kabuğunun kırılma direnci düşük olduğundan bu kesimde sıkça gerginlik boş alımları olup, Marmara’da olacak depremi geciktirir. Kuzey Anadolu kırığı boyunca depremler mehter yürüyüşü yapar; iki ileri bir geri. Düzce depremi geri adımdır. Bundan sonra Kuzey Marmara’da küçükçekmece önünde M6,4-M6,7’lik, ayrıca Silivri Körfezi’nde M6,9-M7,1’lik iki depremin olması kaçınılmazdır." ifadelerini kullandı.