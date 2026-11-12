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Marmara için korkutan deprem uyarısı! İki bölgeyi işaret edip açıkladı: 7,1 büyüklüğünde deprem kaçınılmaz

12.11.2026 - 13:42Güncellenme Tarihi:
Haber Merkezi
Haber Merkezi

Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, 12 Kasım Düzce depreminin yıl dönümünde Kuzey Anadolu Fayı'ndaki enerji birikimiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Kuzey Marmara'da iki büyük depremin kaçınılmaz olduğunu belirten Ercan, Küçükçekmece ve Silivri açıklarını işaret etti.

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1Marmara için korkutan deprem uyarısı! İki bölgeyi işaret edip açıkladı: 7,1 büyüklüğünde deprem kaçınılmaz

12 Kasım 1999 Düzce depreminin yıl dönümünde sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, 7,2 büyüklüğündeki Düzce depreminin, 17 Ağustos 1999 Gölcük depreminin tetiklemesiyle meydana geldiğini belirterek Kuzey Marmara'da Küçükçekmece ve Silivri açıklarında iki ayrı büyük depremin kaçınılmaz olduğu uyarısında bulundu.

2Marmara için korkutan deprem uyarısı! İki bölgeyi işaret edip açıkladı: 7,1 büyüklüğünde deprem kaçınılmaz

KÜÇÜKÇEKMECE VE SİLİVRİ AÇIKLARINI İŞARET ETTİ

Kuzey Anadolu Kırığı boyunca depremlerin "mehter yürüyüşü" gibi iki ileri bir geri hareket ettiğini ve Düzce depreminin bu döngüde bir "geri adım" olduğunu vurgulayan Ercan, bundan sonraki süreç için "Bolu ile Kocaeli arasındaki Sakarya çukuru yer kabuğunun kırılma direnci düşük olduğundan bu kesimde sıkça gerginlik boş alımları olup, Marmara’da olacak depremi geciktirir. Kuzey Anadolu kırığı boyunca depremler mehter yürüyüşü yapar; iki ileri bir geri. Düzce depremi geri adımdır. Bundan sonra Kuzey Marmara’da küçükçekmece önünde M6,4-M6,7’lik, ayrıca Silivri Körfezi’nde M6,9-M7,1’lik iki depremin olması kaçınılmazdır." ifadelerini kullandı.

3Marmara için korkutan deprem uyarısı! İki bölgeyi işaret edip açıkladı: 7,1 büyüklüğünde deprem kaçınılmaz

80 KİLOMETRELİK ETKİ ALANI

Söz konusu depremlerin birinci derece etkileme uzaklığının yaklaşık 80 kilometre olacağını belirten Prof. Dr. Ercan, sarsıntıların Avrupa Karadeniz kıyılarının yanı sıra Yalova, Mudanya, Gemlik, Bandırma, Erdek ve Tekirdağ kıyılarında etkili olmasının beklendiğini ifade etti.

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